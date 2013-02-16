Antalya'daki selde kaybolan Irmak hâlâ bulunamadı

Antalya’da önceki akşam etkili olan sağanak yağış sırasında sele kapılan otomobilde kaybolan 3.5 yaşındaki Emine Irmak Reyhaniye’yi arama çalışmaları sabah yeniden başladı. Sele kapılan otomobilden eşi ve oğluyla kurtulan, ancak kızı kaybolan turizmci Sinan Reyhaniye, "Otomobil selde sürüklenirken kapılar açılmadı, camı kıramadım. Suya battıktan sonra sol arka kapı açıldı eşimle çıkabildik. Nefes alıp suya dalıp oğlumu çıkardım, kızıma ulaşamadım" dedi.

Antalya’da dün öğleden sonra başlayan ve akşam 4 saat boyunca şiddetini artıran yağmur,daha çok merkeze bağlı Konyaaltı ilçesinde etkili oldu. Liman ve Hurma mahallelerinde ev ve işyerlerini su bastı, taşan Sarısu Deresi otomobilleri sürükledi.



Faciayı yaşadılar



Su baskınında evlerinde mahsur kalanlar zodyak botlarla kurtarılırken, otomobilleri sele kapılan 4 kişilik Reyhaniye ailesi ise faciayı yaşadı.

Sinan Reyhaniye, yaşadığı korku dolu dakikaları tedavi gördüğü hastanede gazetecilere anlattı. Çocuklarıyla tatil için Hatay’daki yakınlarının yanına gönderdiğini eşi Filiz Reyhaniye’nin 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle sürpriz yapmak için Antalya’ya erken döndüğünü söyleyen Sinan Reyhaniye, onları geldikleri otobüsten havalimanı yolunda şirkete ait otomobille aldığını söyledi. Reyhaniye evlerine yaklaştıkları anda yaşadıkları can pazarını şöyle anlattı:



‘Kapılar açılmadı’



“Önümde bir araba vardı. Bir anda ışığı kesildi, göremez oldum. O sırada benim araba dönmeye başladı, toparlayamadım. Nehir yatağına sürükleniyorduk, kontak kapandı. Kapıyı açmaya çalıştım açılmadı. Çocukları çıkarmak için arka kapıya yöneldim, onu da açamadım. Arka camı kırmak istedim, olmadı. Cep telefonuyla yardım istedim. Sonra otomobil tamamen suya gömüldükten sonra arka sol kapı açıldı.

O kapıdan çıktım yukarıya, sonra geri daldım hava aldıktan sonra. Oğlumu bulup çıkardım, kızıma ulaşamadım. Polisler çok kısa sürede geldi. Zaten eşimi de yunus polislerden biri kıyıya çıkardı. Birini bir arkadaşa verdim. Öbürü de sağ olsun canı pahasına atladı eşimi kurtardı. Sonra beni aldılar. Ama ne kadar çırpındıysak kızımı bulamadık.”

Sinan Reyhaniye, çok su yutan eşi Filiz ve oğlu Ali Atlas’ın hastanede tedavilerinin sürdüğünü belirtirken, kızı Emine Irmak’ın bulunması için dua ettiklerini söyledi.



‘İhmal yok, talihsizlik’



Konyaaltı Kaymakamı Bayram Yılmaz arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, olaydan üzüntülü duyduklarını söyledi. Yılmaz, “Gün içinde kayıp kızımıza ulaşmayı umuyoruz. Suyun küçük kızı araziye sürüklemiş olabileceği de düşünülerek bölgede de arazi taraması yapılıyor” dedi. Kaymakam Yılmaz, “İhmal var mı” sorusuna, “Karayolları geçen yıl bölgede 8 menfez yaptı. Biz yeni bir sel felaketiyle karşılaşacağımızı ummuyorduk. İhmal yerine talihsizlik demeyi tercih ediyorum” yanıtını verdi.