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Yaşam

Antalya'daki otelden ayrılan Rus çiftin valizinden çıktı: 14 rulo tuvalet kağıdı, 7 kilo portakal, bornoz, terlik!..

"Oteldeki her şey dahil sistemini harfi harfine uygulamışlar"

30 Haziran 2017 14:02

Rusya’nın Surgut şehrinden tatil için Akdeniz kıyılarına gelen kleptoman karı kocanın, kaldıkları otelden tuhaf hırsızlık girişimi Rusya’da konuşulan bir numaralı konu oluverdi. Çift otelden ayrılırken yanlarında taşıdıkları iki büyük valizin içinde 14 rulo tuvalet kağıdı, plastik su şişelerine aktarılmış 5 litre Bayliss likörü, iki bornoz, birkaç havluyla terlik, 7 kilo kadar portakal ve otelin bahçesinden kökleriyle sökülmüş çiçekler bulundu.

Fontanka haber sitesinin aktardığına göre Rusya’nın Sibirya bölgesi Surgut şehrinden gelen ve Antalya’daki bir otelde tatil yapan Rustam ile Mariya çifti, otelden ayrılacakları gün oda görevlisi çalışanın şüphesi üzerine tanıklar önünde valizleri arandığında ortaya çıkan manzara herkesi şoke etti.

İki büyük valizin içinden 14 rulo tuvalet kağıdı, plastik su şişelerine aktarılmış 5 litre Bayliss likörü, iki bornoz, birkaç havluyla terlik, 7 kilo kadar portakal ve en ilginci otelin bahçesinden kökleriyle sökülmüş çiçekler bulundu. Hırsızlığın ortaya çıkartılması ardından kleptoman çiftten çalmak istedikleri eşyaların piyasa değeri 231 dolar tahsil edildikten sonra otelden çıkış yapmalarına izin verildiği bildirildi.

Yüz kızartıcı hadise Rusya’daki sosyal ağlarda yapılan binlerce yorumda “Bu tür kişiler Rusya’nın şerefle haysiyetine işte böyle darbe vuruyor”, "Kendimizi yine gösterdik, yine rezil olduk!", "Oteldeki her şey dahil sistemini harfi harfine uygulamışlar" denmesi dikkat çekti.

 

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