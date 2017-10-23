Antalya'da yarım kalan yarışma filmi için açıklama: Hatalı kopya gönderildi (2)

JÜRİ BAŞKANI: YENİ KOPYASI OYNATILACAK

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin bu yıl 54\'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Antalya Film Festivali\'nin jüri başkanı Filistinli Elia Suleiman, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yarıda kalan ve protestoların olduğu \'İnsan Seli\' filmi hakkında konuşan Suleiman, dün akşam salonda olmadığını, filmle ilgili haberleri sabah öğrendiğini söyledi. Elia Suleiman, \"Bunun hakkında çeşitli komplo teorileri var. Kopyaya zarar verildiği gibi, filmi yarışma dışı edebilecek, ödül almasını engelleyecek şeyler yapıldığına dair komplo teorisi var. Fakat yeni bir kopyası gönderilecek ve film yeniden oynatılacak. Böylece jüri daha tarafsız karar verecek. Böyle bir şey yapıldığı için hem ulusal hem de uluslararası komitelerimiz basın toplantısı düzenleyip özür dileyecek. Şu an için bir sonuca varmayalım. Yapılacak açıklamalarla bunun kararını verelim\" diye konuştu.

Türkiye\'de politik durumun biraz farklı olduğunu belirten Elia Suleiman, filmlerini yaparken daha sanatsal düşündüğünü aktardı. Sinemanın sanatsal olsa da insanlara soru sordurtması gerektiğini kaydeden Elia Suleiman, şöyle devam etti:

\"Benim yaptığım filmler Filistin\'i değiştirtmedi fakat insanlara Filistin\'deki belirli bir politika üzerinden sorular sordurtmalı. İyi bir filmin sorgulatması ve insanın içine işleyen bir konuda olması gerektiğini düşünüyorum. Akşamki protestoların neden olduğunu bilmiyorum. Türkiye\'deki herhangi bir tarafı da tutmuyorum, haksız ya da haklı da diyemiyorum. Bu festivale geldiğim sıralarda protestolardan dolayı iptal edileceğine yönelik söylentiler yapılmıştı ama böyle şeyler Filistin\'de oluyor. Film yapımcıları, kendi güzel filmlerini yaptığında dünkü gibi bir protesto değil filmi yaparak filmin kendisini görüş olarak düşünüp, filmin kendisini protesto haline getirmeli. Görüşlerini film sayesinde seyircilere aktarmalı.\"

Festivalden ulusal bölümün kaldırılmasının sorulması üzerine Elia Suleiman, festivalin uluslararası olmasının çeşitli faydaları olabileceğini söyledi. Bu kararla birçok ülkeye festivalin daha iyi tanıtılacağını düşündüğünü kaydeden Suleiman, \"Bence bu festival, gençler için, film yapımcıları ile iletişim kurabilecekleri için ilginç bir organizasyon. Burası gerçekten önemli bir festival halini alıyor. Kültürler arası etkileşimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Başlangıçta işler karışmış gibi görünüyor ama önümüzdeki yıllarda işlerin yoluna gireceğini düşünüyorum. Neden diğer film endüstrileri olması gerektiğine anlam veremiyorum, böyle bir şeye gerek yok. Diğer film festivalleri ile Antalya\'yı karşılaştırmaya gerek yok. Festivalin kendi orijinalliğinin ve karakterinin olması gerekiyor. Başka festivaller rol modeliniz olmamalı\" dedi.



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