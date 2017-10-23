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Kültür-Sanat

Antalya'da yarım kalan yarışma film için açıklama: Hatalı kopya gönderildi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da bu yıl 54'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'nde ilk yarışma filmi 'İnsan Seli' gösteriminin yarıda kalmasına yönelik açıklama yapıldı

23 Ekim 2017 14:23

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da bu yıl 54\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali\'nde ilk yarışma filmi \'İnsan Seli\' gösteriminin yarıda kalmasına yönelik açıklama yapıldı. Açıklamada, Londra\'dan filmin sorunlu ve hatalı bir gösterim kopyasının yollandığının tespit edildiği belirtildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin bu yıl 54\'üncüsü düzenlediği Uluslararası Antalya Film Festivali\'nde gösterimi yapılan ilk yarışma filmi \'İnsan Seli\'nin yarıda kalmasına yönelik filmin Türkiye\'deki haklarına sahip Filmartı şirketi, açıklama yaptı. Filmin uluslararası hak sahibi şirketinin çalıştığı İngiltere\'deki Deluxe Technicolor Laboratuvarı\'nın festival gösterimi için gösterim şifrelerini defalarca yanlış yolladığı belirtilen açıklamada, son yollanan şifrelerle gösterimin yapıldığını kaydetti. Açıklamada, şöyle denildi:
\"Ancak, filmin gösterimi devam ederken bir süre sonra kopyasında görüntü ve seste senkron sorunu tespit edilmiştir. Böyle olunca gösterime bu şekilde devam etmeme kararı alınmıştır. Londra\'daki laboratuvarla yapılan görüşmede filmin sorunlu ve hatalı bir gösterim kopyasının yollandığı tespit edilmiştir.\"
Aksaklığın yurt dışındaki laboratuvardan kaynaklandığı belirtilen açıklamada, maddi ve manevi kayıp için hukuki süreç başlatılacağı belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Uluslararası Antalya Film Festivali’nin, dün gece gösterimi yapılan ilk yarışma filmi \'İnsan Seli\', yarıda kaldı. Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesi’nde çekilen bir sahnede, Türkçe altyazıda \'gerilla\' kelimesi geçince, bazı izleyiciler tepki gösterdi. Birkaç dakika alt yazısız devam eden filmin gösterimi, teknik sorunlar çözülemediği gerekçesiyle ileri bir tarihte gösterilmek üzere yarıda kesildi.

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