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Yaşam

Antalya'da tecavüze uğrayıp bıçaklı işkence yapılan yavru kedi yaşam mücadelesini kaybetti

Kediye işkence yapan kişi ya da kişiler ise hâlen yakalanamadı

20 Ekim 2016 16:25

Antalya'da tecavüz edilip bıçaklı işkence yapılan yavru kedi verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Kediye işkence yapan kişi ya da kişiler  hâlen yakalanamadı.

Antalya Candost Derneği, change.org adlı imza platformunda ölen kedinin ardından kampanya başlattı. "Cinsel İstismara Uğrayan Kedi Öldü. Kedi Evleri, Köpek Parklarına Kamera Takılsınadlı kampanyayla hayvanseverlerden destek istendi.

Kampanyada aynı tehlikenin sokaktaki bütün canlılar için devam ettiği, aynı istismarın yapılamaması için önlemler alınması istendi. Vahşetin olduğu parka kamera kurulmasının caydırıcı olacağı belirtilen kampanyada 1000 imza toplanması hedefleniyor. Kampanyaya şu ana kadar 642 kişi imza attı.

 

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