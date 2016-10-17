Vicdansızlığın bu kadarına da pes; yavru kediye tecavüz edip işkence yaptılar!

Antalya'da sokakta yaşayan erkek yavru kediye önce tecavüz edildi, 3 gün sonra da bıçaklı işkence yapıldı. Ağır yaralı yavru kedi yaşam mücadelesi veriyor.



DHA'nın haberine göre; Antalya'da bir kafede çalışan Rus Yana Krall, Muratpaşa ilçesindeki Düdenpark'ta yavru erkek kedinin yürüyemeyecek kadar acı çektiğini gördü.



Kediye bir aracın çarptığını düşünerek veterinere götüren Krall, hayvanın tecavüze uğradığını öğrenince şoke oldu. Anüsüne sert bir cisim sokularak parçalanan kedinin tedavisini yaptıran Yana Krall, hayvanı aynı bölgede binanın bahçesine bıraktı.

Cinsel organı kesilmiş!

3 gün sonra aynı kediyi daha kötü halde yatarken gören Yana Krall, kediyi veterinere götürdüğünde ikinci şoku yaşadı.



Minik kedinin cinsel organının iki tarafından kesildiği, kuyruk sokumunda kesikler açıldığı ve kuyruğunun ikiye ayrıldığı belirlendi.



Kedinin tedavisi için ihtiyaç duyulan 700 TL, Yana Krall'ın başlattığı kampanyayla kısa sürede tamamlandı. Klinikte veteriner tarafından tedavisi yapılan yavru kedinin durumu ağır.

"Tek kişinin işi olamaz"

Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, yaşanan vahşetle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.



Kediye yapılanların tek bir kişinin işi olmadığını aktaran Yanık, benzer olayların yaşanmaması için parka kamera takılması için belediyelerden destek istedi.