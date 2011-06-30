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Yaşam

ANTALYA'DA TARKAN RÜZGARI ANTALYA (A.A)

30 Haziran 2011 03:45

-ANTALYA'DA TARKAN RÜZGARI ANTALYA (A.A) - 30.06.2011 - 10. Fanta Gençlik Festivali kapsamında Antalya'da düzenlenen konserde Tarkan ve Manga grubu sahne aldı. Konyaaltı Beach Park'taki konserde ilk olarak sahneye Manga Grubu çıktı. Manga, eski şarkılarının yanı sıra, gelecek aylarda çıkacak albümünden ''Rezalet'' adlı parçayı da seslendirdi. Manga'nın ardından sahneye çıkan ünlü sanatçı Tarkan, söylediği şarkılar ve danslarıyla hayranlarını coşturdu. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Tarkan'a binlerce hayranı eşlik etti. Tarkan, kendisini cep telefonları ile görüntüleyen seyircilere de, ''Artık çekmeyin, keyfini çıkartın lütfen. Sahneye çıktığımdan bu yana çekim yapıyorsunuz. Boş verin eğlenin ve bu gece stressiz ve rahat bir şekilde uyuyun'' diye seslendi.  Konseri, yaklaşık 90 bin seyircinin izlediği belirtildi.

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