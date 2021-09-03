Antalya'da şüpheli kadın ölümü; gözaltına alınan koca serbest bırakıldı

Antalya'nın Aksu ilçesinde, şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 20 yaşındaki Ela Sonyüksek’in gözaltına alınan kocası 23 yaşındaki Celal Sonyüksek sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Olay, merkez Aksu ilçesi Murtuna Mahallesi’nde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede çiftçilik ile geçimini sağlayan Celal S. (23), bilinmeyen bir nedenle eşi Ela Sonyüksek ile akşam saatlerinde kısa süreli bir tartışma yaşadı. Sonyüksek ailesinin fertleri sabaha karşı silah sesi duydu. Sesin geldiği odaya yönelen aile, içeride 2 aylık oğlu bulunan Ela Sonyüksek’i kanlar içerisinde buldu. Yaralı kadın eşi tarafından hemen Aksu Semt Polikliniği'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kadın kurtarılamadı.



Yanında eşine ait silah bulundu



Yapılan incelemede kadının yanında eşine ait bulundurma ruhsatlı tabanca bulundu. İhbar sonrası eve gelen jandarma ekipleri, Celal Sonyüksek gözaltına aldı.



Serbest bırakıldı



Öte yandan kadının eşi ise olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Aksu Jandarma Karakol Komutanlığında sorgusu yapılan adam, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. (İHA)



