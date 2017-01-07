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Bilim / Teknoloji

Antalya'da paniğe neden olan ses kaydı: Çok tehlikeli durumdayız

Konuya ilişkin Valilik'ten yapılan açıklamda "Vatandaşlarımız ses kaydına itibar etmesinler" denildi

07 Ocak 2017 00:00

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden hızla yayılan bir ses kaydı Antalya’da vatandaşları huzursuz etti. Birçok kişiye gönderildiği anlaşılan bir kadına ait ses kaydında, emniyetten edindiği bilgiye göre kent merkezinde faaliyet gösteren 2 alışveriş merkezinin otoparkında bombalı araç tespit edildiği, Antalya Havalimanı’nda ise canlı bomba yakalandığına yönelik asılsız bilgiler aktarıyor.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, ses kaydında, 'Bu bilgileri ciddiye alın, çok tehlikeli durumdayız' ifadeleri kullanılıyor. Ses kaydının ulaştığı vatandaşlar ise tanıdıkları polisleri arayarak bu bilgilerin doğru olup olmadığını sordu. 
 

Amaç psikolojiyi bozmak
 

Antalya Vali Yardımcısı Mehmet Kurdoğlu, ses kaydının ortalığı karıştırmak amacıyla yapıldığını söyledi. Bu ses kaydını yayınlayanların insanların psikolojisini bozma niyeti taşıdığını dile getiren Vali Yardımcısı Kurdoğlu, "Dün geceden beri bu ses kaydını insanlara göndermeye başlamışlar. Emniyet yetkililerimiz ses kaydının kaynağına ulaşmaya çalışıyor. Vatandaşlarımız ses kaydına itibar etmesinler" dedi.

 

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