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Yaşam

Antalya'da otobüse binen 4 kadın, "Akşam rakı içeceğiz" diyerek para topladı

Kadınların isteği karşısında şaşıran yolcular ise olayı önce kamera şakası zannetti

28 Ağustos 2016 17:00

Antalya’da akşam saatlerinde bir halk otobüsüne binen 4 kadın, "akşam rakı içeceğiz" diyerek diğer yolculardan para topladı. Olayı önce kamera şakası zanneden yolcular, kadınların ısrarına dayanamayıp üzerlerindeki bozuk paraları verdi. Kadınlar, yolcularla kalmayıp şoförden de 1 lira koparmayı başardı. Bütün yaşananlar ise halk otobüsüiçerisinde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Habertürk'te yer alan habere göre; olay Antalya’da Minicity-Kundu hattında çalışan halk otobüsünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan bir duraktan binen 4 kadın, önce kendileri arasında sohbet etti. Bir süre sonra kadın yolculardan biri akşam içki içeceklerini belirterek diğer yolculardan para toplamaya başladı. Kadının isteği karşısında şaşıran yolcular ise olayı önce kamera şakası zannetti.
 

"Abla harbiden rakı mı içeceksiniz"

İsmi öğrenilemeyen kadının içki içeceklerini belirterek isteğinde ısrar etmesi üzerine yolcular, ceplerinde bulunan bozuk paraları vermeye başladı. Öte yandan kadın yolcunun diğer yolculardan para toplaması, arkadaşı tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yaklaşık 25 TL para toplamayı başaran yolcu, halk otobüsü şoförü tarafından uyarıldı. Kadınların zaman zaman topladığı paraları saydığı görüldü. Bazı yolcular ise kadın yolculara istekleri karşısında, "Abla harbiden rakı mı içeceksiniz? 9 TL’ye rakı mı olur dediği" görüntülere yansıdı.


20 dakika sürdü

Kadın yolcu bir süre sonra bu kez halk otobüsü şoföründen para istedi. Bunun üzerine halk otobüsü şoförü , "Abla istiyorsun bari bunu rakı içeceğim deme ya. Arabada kayıt sistemi mevcut. Bunu biri alır. Bizde para almak yasak abla" dedi. Bunun üzerine kadın yolcu, "Olsun, sen almıyorsun ki. Bize 1 TL vereceksin biz de rakı içeceğiz" dedi. Şoför, kadının isteğinde ısrar etmesi üzerine gömleğinin cebinden çıkardığı 1 lirayı verdi. Daha sonra genç kadına seslenen şoför, görüntüleri gerekli yerlere vereceğini belirterek, "Abla 20 dakikalık görüntüyü istedim. Bu arabada 8 kamera var. 2 tanesi dışarıyı görüyor, 6 tanesi de içeriyi görüyor" dedi. Şoförün sözleri üzerine güvenlik kamerasının yanına gelen kadın, "Kamera şurada. Benim tamam mı" dedi. Halk otobüsü içerisinde yaklaşık 20 dakika boyunca yaşanan ilginç olay, kadınların inmesiyle son buldu.

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