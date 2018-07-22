Antalya'da orman yangını; 50 hektar kül oldu

Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını başladı. Kurşunlu mevkiinde öğle saatlerinde başlayan yangına, 2 uçak, 7 helikopter, 40 arazöz, 4 dozerle müdahale edildi.

Seralar ve bazı evlerle birlikte 50 hektar alanın zarar gördüğü orman yangını 9 saat süren söndürma çalışmalarının sonucunda kontrol altına alındı. Açıklama yapan Antalya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının tamamen kontrol altına alındığını kaydetti. Yangının yeniden başlama ihtimaline karşı ekiplerin sabaha kadar soğutma çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Aksu'nun Yurtpınar Mahallesi'ne bağlı Kurşunlu mevkiinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Yükselen duman ve alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Bunun üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 2 uçak ve 7 helikopter havadan, 40 arazöz ve 4 dozer ise karadan müdahale etmeye başladı.

Vatandaşlar da kendi imkanlarıyla katıldığı söndürme çalışmaları sürerken, alevler bazı noktalarda seralara sıçradı. Yangının, kontrol altına alındığı bazı noktalarda etkili olan rüzgar nedeniyle yeniden alevlendiği belirtildi.

Yangın, 20 hektarlık alanda çıktı



Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Kurşunlu mevkisinde öğle saatlerinde çıkan yangının kısa sürede seralara ve yerleşim bölgesine sıçradığını belirtti. Dikici, Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, DSİ ve Karayolları Bölge Müdürlüklerince yangına müdahale edildiğini aktardı. Henüz yangının kontrol altına alınamadığını söyleyen Yaklaşık 20 hektarlık alanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre birkaç sera alanı zarar görmüş durumda. Ama henüz net bir tespit çalışması yapmadık. Önceliğimiz vatandaşa zarar gelmesini önlemek, ardından ormanlık alandaki çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.