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Yaşam

Antalya'da okullara 'fırtına' tatili

Antalya’da etkili yağış ve kuvvetli fırtına beklentisi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

07 Şubat 2010 02:00

T24 - Antalya’da etkili yağış ve kuvvetli fırtına beklentisi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın (8 Şubat 2010) tatil edildi.



Antalya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte ve çevresinde bugünden itibaren etkili yağış ve kuvvetli fırtına beklendiği, rüzgarın hızının zaman zaman 80-100 kilometrenin üzerine çıkabileceği belirtildi.

Öğrencilerin hava koşullarından olumsuz etkilenmemesi için İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla yarın ilk ve orta dereceli okullar ile yaygın ve özel eğitim kurumlarının 1 gün süreyle tatil edildiği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personelin de 1 gün süreyle idari izinli sayılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini azaltacağının belirtildiği açıklamada, veliler ile eğitim kurumlarının yöneticilerinin tedbir alması istendi.

Antalya’nın sel, taşkın ve fırtınaya karşı bilinen hassasiyeti de göz önüne alınarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üstün görev ve sorumluluk anlayışı içinde hizmete hazır hale getirildiği belirtildi.

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