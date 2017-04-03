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Antalya'da Mart ayında turizmde yüzde 36 kayıp

Turist sayısı 257 binden 165 bine düştü

03 Nisan 2017 17:42

Dünyada bacasız sanayi için önemli tatil merkezlerinden biri olan Antalya'da mart ayı için gerileme yaşandı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından ve Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, geçen yıl Rusya'da yaşadığı kaybın bir benzerini bu yıl Avrupa pazarında yaşıyor. 

Turist sayısı 257 binden 165 bine düştü

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, 2017'nin Ocak- Şubat- Mart ayları toplamında kente gelen toplam turist sayısı 337 bin 663 kişi olurken, 460 bin turist sayısına ulaşılan 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 27 gerileme yaşandı. Mart ayı rakamlarına bakıldığında ise 2016 Mart ayında 257 bin olan turist sayısı yüzde 36 düşüş gösterdi. 2017'nin Mart ayında Antalya Havalimanı aracılığıyla toplam 165 bin 741 turist geldi.

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AntalyaturizmtatilturistMart ayında turizmde yüzde 36 kayıp

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