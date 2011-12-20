-Antalya turizm yatırımları açısından bitti MERSİN (A.A) - 20.12.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Antalya'nın turizm yatırımları açısından bittiğini belirterek, ''Bu yüzden artık Türkiye'nin 'kitle turizmi' denilince akla gelecek kenti, Mersin'' dedi. Bakan Çağlayan, Mersin Ticaret Borsasınca (MTB) Mersin HiltonSA Oteli'nde Türkiye'nin en büyük bin şirketi arasına giren Mersinli firmalara plaket ve MTB Onur Kurulu'na seçilen 4 iş adamına sertifika verilmesi nedeniyle düzenlenen toplantıya katıldı. Çağlayan, buradaki konuşmasında, Mersin'in çevresindeki illere göre daha avantajlı bir konuma sahip olduğunu söyledi. Bu avantajını kullanarak, kentin teker teker mevcut potansiyellerini harekete geçireceğini ifade eden Çağlayan, ''Antalya, turizm yatırımları açısından bitti. Bu yüzden artık Türkiye'nin 'kitle turizmi' denilince akla gelecek kenti, Mersin'' diye konuştu. Turizmdeki çalışmaların başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için ulaşım koşullarının geliştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Çağlayan, şöyle devam etti: ''Bu kapsamda D-400 Karayolundaki çalışmalara en kısa sürede başlayacağız. Öte yandan da Akdeniz Sahil Yolu ile ilgili çalışmaları en kısa sürede bitirmenin hesabını yapacağız. Bölgenin ihtiyaç duyduğu, Mersin için olmazsa olmaz olan Çukurova Havalimanı'nın ihalesi de yapıldı. Tüm bu unsurları birleştirdiğimizde, Mersin'in ulaşım sıkıntısı çözülmüş olacak. Buradaki yatırımlar teker teker artacak. Kent, adeta parlayan bir yıldız gibi dikkati çekecek.'' Tarsus-Kazanlı Turizm Projesiyle kente turizm amaçlı 8 bin yatak kapasitesi kazandırılacağını hatırlatan Çağlayan, ''Şimdi biz buna ilave olarak proje kapsamında belirlenen alanın paralelinde bir yer daha belirledik. Bu sayede kente kazandırılacak yatak kapasitesi 15 bine çıkacak. 15 bin yatak demek, en az 15 bin kişiye istihdam olanağı demektir. Ayrıca, 15 bin kişinin yiyeceği içeceği de yine bu topraklardan temin edilecek'' dedi. Çağlayan, turizm yatırımlarının sadece Tarsus çevresinde sınırlı kalmayacağına değinerek, sırayla Erdemli, Silifke ve Anamur sahillerinde de turizm yatırımlarını artırmak için adım atmaya başlayacaklarını vurguladı. ''Mersin'in adeta altını üstüne getireceğiz'' diyen Çağlayan, şunları kaydetti: ''Bu saydığım projelerin hepsinin programı hazır. Hepsini birlikte başaracağız. Ama bunlar yapılırken, kentin ihtiyaç duyduğu kentsel dönüşümü de unutamayız. Şehrin ihtiyaç duyduğu kentsel dönüşümü en kısa sürede başlatacağız. Mersin'i yaşanabilir bir kent haline getirmeliyiz. Bugüne kadar Mersin için kim ne kattıysa hepsinden Allah razı olsun. Ama bizim yapmamız gereken daha çok iş var.'' -Diğer konuşmacılar- Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da Türkiye'nin büyük yürüyüşünde Mersin'in katkı koyan bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Kentin gelişmesinde Bakan Çağlayan'ın çok büyük destek ve emeklerinin olduğunu dile getiren Güzeloğlu, ''Mersin sürekli gelişiyor. Her zaman kendini yenileyerek, günümüz şartlarına göre kendini güncelliyor'' diye konuştu. MTB Başkanı Abdullah Özdemir ise 1926'da kurulan borsanın, bugün Türkiye'deki en büyük borsalardan birisi haline geldiğini dile getirerek, şunları kaydetti: ''Borsamız işlem hacmi itibarıyla 113 borsa arasında 7. sıraya gelmiştir. Borsamızla üyelerimizin başarıları paralel olarak gitmekte. Mersin ihracatının yaklaşık üçte ikisini yapan firmaların temsilcileri, şu anda bu salonda. İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl yapılan araştırmaya göre, 2010'da Türkiye'de en büyük bin sanayi kuruluşu içine Mersin'den 8 firma girmiş. Gururla söylemek istiyorum ki, bunlardan 5'i borsamızın üyesi. Bu firmalarımızın başarısı, Mersin'in başarısıdır. Önümüzdeki yıllarda ilk bin firma içinde daha fazla Mersinli firmanın gireceğine yürekten inanıyorum.'' Bakan Çağlayan, konuşmasının ardından, beraberindeki Türkmenistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Besimmırat Hocamammedov, Denizcilik Bakanı Meylis Mutdikov, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu ile 2010 yılında ilk bine giren Mersinli firmalara plaketlerini verdi. MTB Onur Kurulu Üyeliğine seçilen Abdülkadir Gürüz, Mehmet Sönmez, Yüsef Danon ve Zafer Aral da sertifikalarını Bakan Çağlayan'dan aldı.