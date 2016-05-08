Antalya turizminde yüzde 30 düşüş; Rusya pazarında ise kayıp yüzde 90

Türkiye'nin Suriye sınırında Rus uçağını düşürmesinden sonra iki ülke arasında başlayan gerginliğin yansımaları kendini Antalya'daki tuzim sektöründe de gösteriyor. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre kente havayoluyla gelen turist sayısı Ocak - Nisan ayları arasında 843 bin 517 oldu. Kente havayoluyla gelen turist sayısındaki düşüş, 2015’in aynı dönemine oranla yüzde 30 olarak belirtildi. Yılın ilk 4 aylık rakamlarına göre Antalya Almanya pazarında yüzde 30, Rusya pazarında ise yüzde 90 küçülme yaşadı.

Doğan Haber Ajansın'nda (DHA) Emre Baylan'ın haberine göre, Antalya’ya önceki yıllarda en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında ilk 2’de Almanya ile dönemsel olarak yer değiştiren Rusya, 23 ülkenin sıralandığı istatistiklerde 13’üncülüğe geriledi. 2015 yılı Ocak- Nisan döneminde 126 bin 690 Rus turistin geldiği Antalya’ya bu yılın aynı döneminde gelen Rus turist sayısı 12 bin 39 oldu. Nisan ayı genelinde ise geçen yıl neredeyse günlük 3 bin Rus turistin geldiği Antalya’ya, 5 bin 237 Rus turist geldi. 2015 yılı Nisan ayında Antalya Havalimanı’ndan 94 bin 415 Rus turist Antalya’ya giriş yapmıştı. Nisan ayında yaşanan kayıp ise yüzde 94 oldu.

İsrail, Ukrayna ve İran’da artış

Yılın 4 aylık döneminde Almanya, Antalya’ya en fazla turist gönderen ülke oldu. Ancak bu pazarda da daralma 2015 yılının aynı dönemine oranla yüzde 30 oldu. 2015 yılı Ocak- Nisan döneminde 472 bin 124 Alman turistin geldiği Antalya’ya bu yıl gelen turist sayısı 331 bin 632’ye geriledi. Antalya’ya en çok turist gönderen ülkeler arasında yer alan Hollanda pazarında kayıp yüzde 4, İngiltere’de yüzde 15, Belçika’da yüzde 36, Danimarka’da yüzde 15 olarak gerçekleşti.

Antalya, Ocak- Nisan döneminde İran pazarında yüzde 3’lük artış gösterirken İsrail’den gelen turist sayısı yüzde 73 arttı. 2015’in ilk dört ayında 16 bin 74 İsrailli turistin geldiği Antalya’ya bu yıl 27 bin 881 İsrailli turist geldi. Antalya’nın artıya geçtiği bir diğer pazar da Ukrayna oldu. Geçen yıl 16 bin 514 Ukraynalı turistin geldiği Antalya’ya bu yıl yüzde 32’lik artışla 21 bin 846 turist geldi.

Uçak trafiği yüzde 37 azaldı

Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne nisan ayında gelen- giden uçak sayısı 2015’in aynı dönemine oranla yüzde 37 azaldı. Geçen yıl nisan ayında 7 bin 528 uçağın iniş- kalkış yaptığı Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne bu yılın aynı ayında rakam 4 bin 712 oldu.