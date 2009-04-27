Antalya'da kuru sıkı tabancalı soygun

Antalya'da kuru sıkı tabanca ile bir banka şubesini soyan zanlı, yaraladığı bankanın güvenlik görevlisinin silahını alarak kaçtı.



Antalya Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Müdürü Akif Ertuğ, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çağlayan Mahallesi'nde bir bankanın Barınaklar Şubesine kredi talebinde bulunmak için gelen bir kişinin, yanında taşıdığı gaz tabancası ile vezneye yönelerek paraları istediğini söyledi.



Soyguncunun gişe görevlisinden aldığı yaklaşık 8 bin TL ile kaçmaya çalışırken, banka görevlisinin olaya müdahale ettiğini belirten Aktuğ, soyguncu ile banka güvenlik görevlisi arasında boğuşma yaşandığını ve zanlının üzerinde taşıdığı kuru sıkı tabanca ile güvenlik görevlisine ateş ederek yaraladığını kaydetti.



Aktuğ, zanlının, güvenlik görevlisi E.Ö'nün tabancasını da alarak kaçtığını ve mahalle aralarında kaybolduğunu bildirdi. Aktuğ, güvenlik görevlisinin yaralarının ciddi olmadığını bildirdi.

