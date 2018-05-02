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Eğitim

Antalya'da klimasız okul tepkisi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Kepez ilçesindeki Duraliler İlk ve Ortaokulu'ndaki sınıflarda klima bulunmaması, velilerin tepkisini çekti

02 Mayıs 2018 15:11

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Kepez ilçesindeki Duraliler İlk ve Ortaokulu\'ndaki sınıflarda klima bulunmaması, velilerin tepkisini çekti. Veliler, müdür ve müdür yardımcılarının odalarında klima bulunduğunu, ancak çocuklarının sıcak sınıflarda eğitim gördüğünü söyledi.
Kepez ilçesinde 2012 yılında eğitim ve öğretime başlayan Duraliler İlk ve Ortaokulu\'nda sınıflarda klima bulunmaması, velilerin tepkisine neden oldu. Veliler, Antalya gibi çok sıcak bir şehirde klima olmamasının çocuklarını olumsuz etkilediğini söyledi. Sınıfların aşırı sıcak olduğunu ve ter nedeniyle dersliklerde kötü bir koku oluştuğunu dile getiren veliler, çocukların bu nedenle okula gitmek istemediğini vurguladı. Veliler, sadece okul yöneticilerinin odalarında klima olduğunu söyledi.
KLİMALAR İÇİN ELEKTRİK HATTI YOK
Okul Müdürü Ramazan Davaz ise okul yapılırken klimalara yönelik elektrik düzeni oluşturulmadığını söyledi. Yeniden bir hattın çekilmesi gerektiğini belirten Davaz, bunun çok maliyetli olduğunu aktardı. Okulun aşırı sıcak olmadığını ileri süren Davaz, klima takılması için girişimlerinin olduğunu söyledi.

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