Antalya'da kaybolan Rus turistin cesedine ulaşıldı

Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu, Türk arama kurtarma ekiplerinin Antalya'nın Manavgat ilçesinde Oymapınar Baraj Gölü'nde kaybolan 39 yaşındaki Rus turist Nikolai Belov'un cesedine ulaştıklarını duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rus basınına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan konsolosluk yetkilisi, "Oymapınar Baraj Gölü'nde kayıktan düşen ve kaybolan Nikolay Belov'un cesedi, kurtarma ekipleri tarafından bulundu. Olayın detayları hakkında şu anda elimizde bilgi yok" diye konuştu.

Daha önce Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Rus turist Nikolai Belov'un, yüzmek için girdiği Oymapınar Barajı'nda kaybolduğu açıklanmıştı.

