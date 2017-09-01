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Yaşam

Antalya'da kaybolan Rus turistin cesedine ulaşıldı

39 yaşındaki Rus turist Nikolai Belov'un cesedi AKUT ekipleri tarafından bulundu

01 Eylül 2017 02:34

Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu, Türk arama kurtarma ekiplerinin Antalya'nın Manavgat ilçesinde Oymapınar Baraj Gölü'nde kaybolan 39 yaşındaki Rus turist Nikolai Belov'un cesedine ulaştıklarını duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rus basınına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan konsolosluk yetkilisi, "Oymapınar Baraj Gölü'nde kayıktan düşen ve kaybolan Nikolay Belov'un cesedi, kurtarma ekipleri tarafından bulundu. Olayın detayları hakkında şu anda elimizde bilgi yok" diye konuştu.

Daha önce Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Rus turist Nikolai Belov'un, yüzmek için girdiği Oymapınar Barajı'nda kaybolduğu açıklanmıştı.
 

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