Antalya’da kadın cinayeti: Erkek hakkında ‘uzaklaştırma’ kararı vardı

Antalya’nın Demre ilçesinde Şerafettin Yörük isimli erkek, eşi 37 yaşındaki Zeynep Yörük’ü evinde bıçaklayarak öldürdü. Şerafettin Yörük’ün daha önce eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 3 ay uzaklaştırma cezası aldığı aktarıldı.

Dün akşam saat 22.00 sıralarında Demre merkez Büyükkum Mahallesi’nde meydana gelen olayda, eşi Zeynep Yörük ile tartışan Şerafettin Yörük isimli şahıs, Zeynep Yörük’ü karın bölgesinden 2 kez bıçakladı. Genç kadın olay yerinde yaşamını yitirirken Şerafettin Yörük ise kaçtı.

Polis, Şerafettin Yörük’ü yakalamak için çalışma başlattı.