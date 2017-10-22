Antalya'da ilk film Suriyeli çocukları anlatan 'Beni Bırakma'

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- BU yı 54\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali\'nde gösterimi yapılan ilk film, Bosna Hersekli yönetmen Aida Begic\'in Suriyeli çocukları konu alan \'Beni Bırakma\' oldu.

Antalya Kültür Merkezi\'nde (AKM) gösterimi yapılan filmin aynı zamanda dünya prömiyeri gerçekleştirdi. Suriye\'deki savaşı ve mülteci çocukları anlatan filmi, Türk sinemaseverlerin yanı sıra Suriyeliler de izledi. Film gösterimi ardından sahneye çıkan Aida Begic ile filmde oynayan 8 Suriyeli çocuk, seyircilerin büyük alkışını aldı.

SURİYELİ ÇOCUKLAR BAŞKA

Begic, filmin bir bölümünü Suriye\'de savaş sırasında çektiklerini ve bunun kolay olmadığını söyledi. Filmin büyük bölümünü Şanlıurfa\'da çektiklerini belirten Begic, “İnsanlar etrafımızda, ne yapmak istediğimizi anlamadı. Sürekli, \'Ne yapıyorsunuz?\' diye sordular. Filmde oynayan Suriyeli çocukların çok iyi oyuncular olduğunu gördük. Film sayesinde artık onlar başka sinemacıların da dikkatini çekecektir\" dedi.



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