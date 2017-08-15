Antalya'da hissedilen sıcaklık 39 derece, nem yüzde 69 olarak ölçüldü

Hissedilen hava sıcaklığının 39 derece, nem oranı yüzde 69 olarak ölçüldüğü Antalya'da sıcaktan bunalan tatilcilerle turistler denize girip, su parklarına akın etti.



Antalya'da bugün hava sıcaklığı 32 derece, nem oranı yüzde 69 olarak ölçüldü. Yüksek nem ve sıcak hava nedeniyle hissedilen sıcaklık ise 39 dereceye ulaştı. Sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı tatilciler sahilleri, su parkını doldurdu. Konyaaltı Sahili'nde denize girenler yüzerek, plajdakiler ise şezlong gölgesinde serinlemeye çalıştı. Su parklarında ise tatilciler havuzda yüzüp, kaydıraklarda eğlenceli anlar yaşadı.



Sıcak hava nedeniyle öğle saatlerinde kentteki caddelerde insan yoğunluğunun az olduğu gözlendi. Meteoroloji verilerine göre kentte hava sıcaklığı pazar gününe kadar 3 derece azalacak. (DHA)