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Yaşam

Antalya'da esrarengiz 'gök cismi'

Sosyal medya kullanıcıları gök olayı için "UFO" yorumu yaptoı

15 Şubat 2016 21:15

Antalya'da bugün akşam üzeri gökyüzünde beliren ilginç bir bulut sosyal medyada günün konusu oldu. Halka şeklindeki bulutu görenler fotoğrafını çekerek sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

İlginç bulut çoğunlukla kimliği belirsiz gök cismine (UFO) benzetilirken, en ilginç yorum şu oldu:

"Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un atom bombası denemesi." Bulut şekli hakkında "Gizemli bir halka" ya da "Masum köylünün gördüğü UFO" yorumları da yapıldı.

"İnsansız hava aracının (İHA) bıraktığı iz" yorumun da bulunanlar da oldu. İlginç şekil şehrin değişik birçok noktasından kayıt altına alındı.

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