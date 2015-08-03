Antalya'da hissedilen sıcaklık 60 dereceyi görecek

Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Antalya için 'tehlikeli sıcaklık' uyarısı yaptı. Bugün kentte 39 dereceye kadar yükselmesi beklenen hava sıcaklığı 60 derece olarak hissedilecek. Meteorolojinin uyarısı nedeniyle bölgedeki turistik tesisler de sıcak günü serin atlatabilmek adına çeşitli önlemler aldı.

Başta Konyaaltı ve Lara plajları sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşamaya başladı. Deniz suyu sıcaklığının 29 derece kaydedildiği kentteki su parkı ve havuzlar da yoğun talep gördü.

Uzmanlar, özellikle solunum sıkıntısı çeken, kronik akciğer hastaları, astım, KOAH ve bronşit hastalığı olan hastalar için riskli gün olduğunu söyledi. Özellikle yüksek nemim bu gruptaki hastalar için sıkıntı yaratabileceğine dikkat çekildi.