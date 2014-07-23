Antalya'da denize iç çamaşırı ile girmek yasaklandı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)’nun geçen ayki meclis toplantısında, Konyaaltı sahilindeki piknikçilere ve çamaşırlarıyla denize girenlere büyük tepki gösteren ATSO Başkanı Çetin Osman Budak, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin halka ücretsiz şezlong ve şemsiye hizmeti verdiği Konyaaltı sahilinde yaşananları, "Konyaaltı sahilinde adam gelmiş kilimi sermiş, piknik tüpüyle yemek yapıyor, öbür tarafta biri mangal yapıyor, bir diğeri afedersiniz külotla denize giriyor. Denize girmenin de kentte yaşamanın da kuralları vardır" diye eleştirdi.

Tepki sonrası plaj kullanım talimatı

Mehmet Çınar’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Temmuz ayı meclis toplantısında Konyaaltı sahiline ilişkin tepkilerini hatırlatan Budak, sonrasında bu konuda bazı kriterler belirlenerek, sahilde afiş haline getirildiğini söyledi. Budak, plajı işleten Büyükşehir Belediyesi’ne ait ANET şirketinin ’Plaj Kullanım Talimatı’nı meclis üyeleriyle paylaştı.

Çamaşırla girmek yasak

Plaj kullanım talimatında, şezlong ve şemsiye kullanım saatlerinin yanı sıra, plajda piknik yapmanın, mangal veya yanıcı alet kullanmanın, yemek pişirmenin yasak olduğu belirtiliyor. ’Denize mayo harici kıyafetlerle (iç çamaşırı vb.) girmek yasaktır’ maddesinin de yer aldığı talimat, ’Plajda gece konaklamak yasaktır. Halkın kullanımının yoğun olduğu kesimlerde evcil hayvanların denize sokulması yasaktır. Çöpler, plaj yerine çöp bidonlarına atılmalıdır. Güvenliğiniz için tüm plaj 24 saat güvenlik kamerasıyla izlenmektedir’ gibi 12 maddeden oluşuyor.

Sahili Antalya tanıtım A.Ş.’ye verin

Konyaaltı sahili işletiminin, içinde tüm belediyeler, turizm örgütleri gibi kentin ilgili tüm kurumlarının olduğu Antalya A.Ş.’ye verilmesi gerektiğini bir kez daha tekrarlayan Çetin Osman Budak, "Bu şirket benim değil Antalya’nın. Yanlış gördüklerimizi söyleriz. Bu konuda duyarlılık gösteren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkürlerimi sunarım. Kent gündemine ilişkin duyarlılıklarımız devam edecek. Çünkü buraya 12 milyon sayılabilen, transitle birlikte 15 milyon turist geliyor. Ve burada yaşamanın mutlaka kuralları olmalıdır" diye konuştu.

‘Kadın plajı ihtiyaçsa neden olmasın’

Antalya’da çok tartışılan Kadınlar Plajı’nı da değerlendiren Budak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben Antalyalıyım. Yüzmeyi Mermerli Plajı’nda öğrendim. 5- 6 yaşlarındayken annelerimiz bizi oraya götürürdü, o zaman kadınlar plajıydı. 60’lı 70’li yıllarda kadınların saati vardı 2’ye kadar, öğleden sonra erkekler. Bu bir ihtiyaçsa neden olmasın. Büyütmemek, abartmamak lazım. Fakat başka yerlere çekiliyorsa, ben bunu burada yorumlamam. Bir oda başkanı olarak böyle bir ihtiyaç varsa, kadınların böyle bir talebi de varsa, pozitif- negatif ayrımcılık sınıfına sokulmaması lazım. Böyle bir ihtiyaç varsa giderilmesi de Antalya’daki yöneticilerin görevidir."