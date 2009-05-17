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Yaşam

Antalya'da askeri araç şarampole yuvarlandı

17 Mayıs 2009 02:34

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada askeri araç şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan 1ïi uzman çavuş toplam 10 asker yaralandı.

Kaza, bugün saat 20.00 sıralarında, Serik İlçesi, Çakışköyü mevkinde meydana geldi. Manavgatïtan Antalya istikametine giden askeri araç kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada 1ïi uzman çavuş toplam 10 asker yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulanslarla Serik Devlet Hastanesiïne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

Durumlarının iyi olduğu belirtilen askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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