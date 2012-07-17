Antalya'da 43'le kavruldu, sıcak asfalt eritti!

Antalya Meteoroloji Bölgesel Tahmin Merkezinden alınan bilgiye göre, Antalya'da hava sıcaklığı 43 derece ölçüldü. Nem miktarının yüzde 20 olduğu kentte, deniz suyu sıcaklığı ise 29 derece olarak tespit edildi.



Afrika sıcakları olarak tabir edilen sıcaklar nedeniyle Antalya'da vatandaşların serinlemek için gittiği sahillerde sessizlik yaşanırken, Burdur- Antalya karayolunda asfalt zeminin eridiği görüldü.



Yürümeyi dahi zorlaştıran zeminde vatandaşlar zor anlar yaşadı. Termometrede ise 47 dereceyi gösteren sıcaklıkta asfalt üzerine kırılan yumurtanın piştiği görüldü.

Öte yandan, sıcak hava hayvanları da etkiledi. Antalya Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlar fıskiyeyle serinletilirken, hayvanlara soğuk meyveler verilmeye başlandı.