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Yaşam

Antalya'da açık alanda alkol yasağı tepki çekti; baro dava hazırlığında

Antalya Valiliği: Alkol yasağı turizm belgeli tesisleri kapsamıyor

29 Nisan 2017 11:22

Antalya Emniyet Müdürlüğü ve Valiliği’nin araçta ve açık alanda alkol içilmesini yasaklamasıyla başlayan tartışmalar devam ediyor.  Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, söz konusu kararın topluma, özgürlüklere açık bir müdahale olduğunu vurgulayarak baronun hukuki süreci başlatacağını açıkladı.

CHP’li Çetin Osman Budak da, “Antalya Suudi Arabistan kendi değil. Karar zaten can çekişen turizme darbe vurur. Anlaşılan referandumda ‘Hayır’ diyen Antalya cezalandırılıyor” ifadesini kullandı. 

Antalya Valiliği ise yoğun tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, kararın turizm belgeli tesisleri kapsamadığını savundu.

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