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Yaşam

Antalya'da 50 öğrenci sudan zehirlendi

Önlem amaçlı Manavgat Irmağı'nın batı yakasındaki ilk ve orta dereceli okulların eğitime bir günlüğüne ara verildi

13 Ekim 2016 19:08

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 50 öğrenci karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere kaldırıldı. İlçenin merkez ve batı yakasındaki ilk, orta ve lise dengi okulların 1 günlüğüne tatil edildiği bildirildi.  

Birgün'de yer alan habere göre, Manavgat Küçük Hasan İlköğretim Okulu’nda okuyan 50 öğrenci karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin şebeke suyu içtikten sonra rahatsızlandığını belirtmeleri üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT (Antalya Su ve Atıksu İdaresi) Manavgat yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Manavgat genelini besleyen ana şebekede klor tankı patlaması nedeniyle içme suyuna aşırı miktarda klor karıştığı, rahatsızlıkların bundan kaynaklanmış olabileceği bildirildi. ASAT yetkilileri Manavgat genelinde vatandaşların ikinci bir duyuruya kadar şebeke suyunu içmemeleri gerektiğini duyurdu.

Öğrencilerin rahatsızlandığının duyulması üzerine veliler de hastanelere ve okula akın ederek çocuklarının durumunu öğrenmeye çalıştı. ASAT ve Sağlık Grup Başkanlığı'ndan gelen ekipler ile Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri Küçük Hasan İlköğretim Okulu ve çevresinde bulunan çeşmelerden tahlil için su numunesi alırken okul kantininden de numune alındı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin içme suyundan etkilenerek hastaneye sevk edildiklerini ve Manavgat Irmağı'nın batı yakasındaki ilk ve orta dereceli okulların bir günlüğüne eğitime ara verdiğini belirtti.

Çağlayan, Atatürk, Milli Egemenlik, Küçük Hasan İlköğretim Okullarının da aralarında bulunduğu Manavgat Irmağı’nın Antalya tarafında bulunan ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

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