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Yaşam

350 kişi sudan zehirlendi

Malatya'da çoğu çocuk 350 kişi mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.

07 Ağustos 2011 03:00

T24 - Malatya'da çoğu çocuk 350 kişi mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. 


Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesine Yakınca beldesinden gelen çoğu çocuk 350 kişiye acil serviste müdahale edildi. İçme suyundaki virüsten etkilendikleri sanılan kişiler serum verilerek taburcu edildi.


Hastaneye gelen vatandaşların iddiasına göre, dün kesilen içme suları gece saatlerinde akmaya başladı. Vatandaşlar sabah saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.


Yakınca Belediye Başkanı Beysel Katırcı, "Olayın ardından klor oranına bakıldı. Oranlar normal çıktı. Bir sorun çıkmayacağını umuyoruz. Yeşilyurt Belediyesi kanalizasyon çalışması yapmıştı. Ana şebekenin 200 metre ilerisinde bulunan boru kırılınca suyu kestik. Tamire başladık. Zehirlenme bu kırılan borudan dolayı olabilir. Ama umarım bu zehirlenme kanalizasyon suyundan kaynaklanmamıştır" dedi.

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