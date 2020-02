Antalya, yeni yıla sanatçılarla girdi

Namık Kemal KILINÇ- Levent YENİGÜN/SERİK- KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Serik ve Kemer ilçelerinde otellerin düzenlediği yılbaşı eğlencelerinde Kenan Doğulu, Işın Karaca, Coşkun Sabah ve Cengiz Kurtoğlu gibi sanatçılar sahneye çıktı.

Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki Granada Otel\'de düzenlenen yeni yıl konserinde Kenan Doğulu sahneye çıktı. 3 saat sahnede kalan Doğulu\'yu, yaklaşık 2 bin kişi izledi. Sevilen şarkılarını seslendiren Kenan Doğulu\'ya izleyenler de eşlik etti.

IŞIN KARACA\'DAN PLAYBACK ELEŞTİRİSİ

Belek\'teki Maritim Pine Beach Otel\'in yılbaşı konserinde sahneye Işın Karaca çıktı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı gecede Işın Karaca, sevilen şarkıları seslendirdi. Işın Karaca cep telefonundan canlı ve görüntülü görüştüğü kızına da \'Merhaba\' diyerek, konserine devam etti. 2 saatlik konserinde izleyenlere sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl dileyen Işın Karaca, \"Ben sürekli canlı konser veriyorum. Yeni yetme bazı şarkıcılar playback yapıyor. Bense sizlerin karşısında canlı canlı sahnedeyim ve söylüyorum\" dedi.

Aynı otelin yeni yıl dolayısıyla organize ettiği programlar kapsamında 29 Aralık\'ta Levent Yüksel, 30 Aralık\'ta da Ziynet Sali konser vermişti.

THE LAND OF LEGENDS\'TE YENİ YILA ÖZEL GÖSTERİ

Belek\'te bulunan eğlence ve gösteri merkezi The Land Of Legends\'ta ise yeni yıl havai fişek gösterisiyle karşılandı. Eğlence merkezindeki kulenin önünde toplanan yerli ve yabancı 2 bin kişi, yeni yılın ilk saniyelerini 600 havai fişekle kutladı. Konuklar aynı zamanda çalan müzik eşliğinde eğlendi.

COŞKUN SABAH GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ

Kemer\'e bağlı Göynük Mahallesi\'ndeki Kilikya Palace Otel\'deki yılbaşı programında sahneye çıkan Coşkun Sabah, kendisini dinlemeye gelenleri geçmişe götürdü. Sevilen şarkılarını söyleyen Coşkun Sabah\'a izleyiciler de eşlik etti.

CENGİZ KURTOĞLU HEM EĞLENDİRDİ HEM HÜZÜNLENDİRDİ

Mirage Park Otel\'de yılbaşı gecesi Cengiz Kurtoğlu ile kutlandı. Cengiz Kurtoğlu, kendisini dinlemeye gelenleri hem eğlendirdi, hem de hüzünlendirdi. Sevilen parçalarını seslendiren Kurtoğlu, konser sonunda alkışlarla sahneden ayrıldı.

RİXOS\'TA RUS RÜZGARI

Yılbaşı için yerli turistlerin yanı sıra Rus turistlerin de yoğun tercih ettiği Rixos Sungate Otel\'de ise 29 Aralık gecesi Erkan Güleryüz, 30 Aralık gecesi Rumen kökenli müzik grubu Akcent sahneye çıktı. Otelde yılbaşı gecesi sadece eğlence odaklı partiler düzenlendi. Oteldeki yılbaşı eğlencelerinin bu hafta Rus rapçi Mot ve Rus müzik grubu Diskoteka Avariya ile devam edeceği belirtildi.

