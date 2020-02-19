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Antalya Valisi Karaloğlu'ndan otelcilere: Dedikodulara inanarak fiyatları indirmeyin

19 Şubat 2020 09:48

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, turizm sektörü temsilcilerine seslenerek, "Koronavirüsü, Rusya-Türkiye ilişkileri, hiçbir şeye inanmayın. Türkiye iyi yolda, işlerimiz daha iyi olacak. Lütfen fiyatlarınızı dedikodulara inanarak aşağıya çekmeyin" dedi. 

Karaloğlu, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (AKTOB) Konyaaltı ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantısında yaptığı konuşmada, turizmde geçen yılı hem Türkiye hem de Antalya açısından rekorlarla kapattıklarını söyledi. 

Yıla iyi başladıklarını belirten Karaloğlu, ocak ve şubat aylarındaki verilere göre turist sayısında 2019'a göre yüzde 30'luk bir artış olduğunu kaydetti. Bu dönemi "düşük sezon" olarak nitelendiren Karaloğlu, "Ocak ve şubattaki yüzde 30'luk büyüme gidişatı göstermesi açısından çok önemli. İleriki aylarda bu oran düşse de iki haneli bir büyümenin olacağını şimdiden söyleyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

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