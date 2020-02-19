Dünya çapında Koronavirüs'e bağlı ölümlü vaka sayısı 2 bini aştı

T24 Dış haberler

Dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölüm sayısı 2 bini aştı. Altı tanesi dışında bütün ölümlü vakalar Çin'de görüldü.

Çin dışındaki ülkelerde Koronavirüs teşhisi konulan kişi sayısı bini geçerken, tüm dünyada doğrulanan vaka sayısı 75 bin 199 oldu.

Japonya'da yaşanan vakalarda artış gözlendi. Dün ülkede yedi kişiye daha Koronavirüs teşhisi konulurken ülkede doğrulanan vaka sayısı 68'e yükseldi.

Aynı zamanda Japonya'nın Yokohama limanında 2 haftadır karantina altında tutulan Diamond Princess cruise gemisinin de boşaltılmasına karar verildi. Bugün gemiden 500 kişi ayrılacak, Cuma gününe kadar bütün geminin boşlatılması bekleniyor. Diamond Princess'te 546 kişide Koronavirüs tespit edilmişti.