T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali bugün başlıyor

Altıncı kez perde açan Antalya Tiyatro Festivali, 27 Mayıs'a kadar devam edecek

17 Mayıs 2015 11:48

Devlet Tiyatroları tarafından düzenlenen Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali bu yıl 6’ncı kez perde açacak.17-27 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek festivalin açılışını Hindistan’dan Taj Express grubu, "Bollywood Müzikali" ile yapacak. Festivalde bu yıl Türkiye’den 4, yurt dışından 6 tiyatro topluluğu 10 farklı oyun sergilenecek.

Ankara, Diyarbakır, Sivas ve Erzurum devlet tiyatrolarını bir araya getirecek etkinlik için Hindistan, Rusya, Romanya, Fransa, Makedonya ve Norveç’ten tiyatro grupları da Antalya’ya geliyor.

Devlet Tiyatroları, Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali ile geride bıraktığı 5 yılda 24 ülkeye ev sahipliği yaparak 50 farklı oyun ve 101 temsil ile 68 bin seyirciye ulaştı.

ETİKETLER

antalya uluslararası tiyatro festivalibollywood müzikalitaj express

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24