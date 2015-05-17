Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali bugün başlıyor

Devlet Tiyatroları tarafından düzenlenen Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali bu yıl 6’ncı kez perde açacak.17-27 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek festivalin açılışını Hindistan’dan Taj Express grubu, "Bollywood Müzikali" ile yapacak. Festivalde bu yıl Türkiye’den 4, yurt dışından 6 tiyatro topluluğu 10 farklı oyun sergilenecek.

Ankara, Diyarbakır, Sivas ve Erzurum devlet tiyatrolarını bir araya getirecek etkinlik için Hindistan, Rusya, Romanya, Fransa, Makedonya ve Norveç’ten tiyatro grupları da Antalya’ya geliyor.

Devlet Tiyatroları, Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali ile geride bıraktığı 5 yılda 24 ülkeye ev sahipliği yaparak 50 farklı oyun ve 101 temsil ile 68 bin seyirciye ulaştı.