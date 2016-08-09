'Antalya Uluslararası Film Festivali' için başvurular sürüyor

Bu yıl 53'üncü kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan eski adıyla Altın Portakal olan Uluslararası Antalya Film Festivali, 16 - 23 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Festivalin yarışmalı bölümleri; 'Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması', 'Uluslararası Uzun Metrajlı Film Yarışması', 'Ulusal Kısa Metrajlı Film Seçkisi' ve 'Antalya Film Destek Fonu' için başvurular başladı.

Ulusal yarışma, kısa film seçkisi ve Antalya Film Destek Fonu için son başvuru tarihi 19 Ağustos, uluslararası yarışma için son başvuru tarihi ise 26 Ağustos olarak açıklandı.

Yönetmeliklere ve başvuru formlarına festivalin resmi internet sitesi www.antalyaff.com adresinden ulaşılabilir.

Festivalin ödülleri

CNN TÜRK'ün haberine göre, kapsamı geçtiğimiz yıl genişletilen Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması'na, kurmaca eserlerin yanı sıra belgesel, deneysel ya da animasyon uzun metrajlı Türkiye yapımı filmler başvurabilecek. En iyi film kategorisinde büyük ödül Altın Portakal heykelciği ile birlikte 100.000 TL olarak açıklandı.

Ulusal yarışmada; 'En İyi İlk Film, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Görüntü Yönetimi, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetimi' ödülleri ile Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü ve Behlül Dal Jüri Özel Ödülü kapanış gecesinden bir gün önce, Antalya Film Forum ödül töreniyle aynı gece sahiplerini bulacak.

'En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Müzik, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu' ödülleri ise festivalin kapanış töreninde Uluslararası Uzun Metrajlı Film Yarışması ödülleriyle birlikte verilecek.

Geçen yıl uygulamaya başlanan Ulusal Kısa Metrajlı Film Seçkisi'ne dahil olan filmlerin uluslararası yarışma filmlerinin öncesinde izleyiciyle buluşması bu yıl da devam edecek. Aynı zamanda özel bir Belgesel Seçkisi de film programında yerini alacak. Her iki seçkideki filmlerden birer tanesi halk oylamasıyla İzleyici Ödülü'nün sahibi olarak Altın Portakal heykelciğiyle ödüllendirilecek.

Antalya şehrindeki film üretimini artırmak, Antalya'yı Türkiye ve dünya film endüstrisinin önemli lokasyonlarından birine dönüştürmek amacıyla düzenlenen Antalya Film Destek Fonu bu festivalin öne çıkan bölümleri arasında yer alıyor. Dış çekimlerinin en az üçte biri Antalya şehrinde gerçekleştirilecek olan ulusal uzun metrajlı bir filme senaryo aşamasında destek olmayı amaçlayan bu bölümün para ödülü 100 bin TL olarak açıklandı.