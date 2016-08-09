T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Antalya Uluslararası Film Festivali' için başvurular sürüyor

Uluslararası Antalya Film Festivali, bu yıl 53'üncü kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor

09 Ağustos 2016 03:09

Bu yıl 53'üncü kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan eski adıyla Altın Portakal olan Uluslararası Antalya Film Festivali, 16 - 23 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Festivalin yarışmalı bölümleri; 'Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması', 'Uluslararası Uzun Metrajlı Film Yarışması', 'Ulusal Kısa Metrajlı Film Seçkisi' ve 'Antalya Film Destek Fonu' için başvurular başladı.

Ulusal yarışma, kısa film seçkisi ve Antalya Film Destek Fonu için son başvuru tarihi 19 Ağustos, uluslararası yarışma için son başvuru tarihi ise 26 Ağustos olarak açıklandı.

Yönetmeliklere ve başvuru formlarına festivalin resmi internet sitesi www.antalyaff.com adresinden ulaşılabilir.

 

 

Festivalin ödülleri

 

CNN TÜRK'ün haberine göre, kapsamı geçtiğimiz yıl genişletilen Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması'na, kurmaca eserlerin yanı sıra belgesel, deneysel ya da animasyon uzun metrajlı Türkiye yapımı filmler başvurabilecek. En iyi film kategorisinde büyük ödül Altın Portakal heykelciği ile birlikte 100.000 TL olarak açıklandı.

Ulusal yarışmada; 'En İyi İlk Film, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Görüntü Yönetimi, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetimi' ödülleri ile Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü ve Behlül Dal Jüri Özel Ödülü kapanış gecesinden bir gün önce, Antalya Film Forum ödül töreniyle aynı gece sahiplerini bulacak.

'En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Müzik, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu' ödülleri ise festivalin kapanış töreninde Uluslararası Uzun Metrajlı Film Yarışması ödülleriyle birlikte verilecek.

Geçen yıl uygulamaya başlanan Ulusal Kısa Metrajlı Film Seçkisi'ne dahil olan filmlerin uluslararası yarışma filmlerinin öncesinde izleyiciyle buluşması bu yıl da devam edecek. Aynı zamanda özel bir Belgesel Seçkisi de film programında yerini alacak. Her iki seçkideki filmlerden birer tanesi halk oylamasıyla İzleyici Ödülü'nün sahibi olarak Altın Portakal heykelciğiyle ödüllendirilecek.

Antalya şehrindeki film üretimini artırmak, Antalya'yı Türkiye ve dünya film endüstrisinin önemli lokasyonlarından birine dönüştürmek amacıyla düzenlenen Antalya Film Destek Fonu bu festivalin öne çıkan bölümleri arasında yer alıyor. Dış çekimlerinin en az üçte biri Antalya şehrinde gerçekleştirilecek olan ulusal uzun metrajlı bir filme senaryo aşamasında destek olmayı amaçlayan bu bölümün para ödülü 100 bin TL olarak açıklandı.

ETİKETLER

Uluslararası Antalya Film FestivaliAltın Portakalson başvuru tarihiyarışmabüyük ödül

İlgili Haberler

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin adı değişti

'Ödülün adı altın portakal olacaktır ama...'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24