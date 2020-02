Antalya Tiyatro Festivali başlıyor

Yusuf DEMİR/ANTALYA, (DHA) - DEVLET Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafında bu yıl 9\'uncusu düzenlenecek \'Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali\' 17-27 Mayıs günleri arasında gerçekleştirilecek.

Antalya Devlet Tiyatrosu (ADT) Müdürü Alpay Aksum, Haşim İşcan Kültür Merkezi\'nde düzenlediği basın toplantısında 17 Mayıs\'ta başlayacak Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali programını açıkladı. Festivalin 17 Mayıs Perşembe günü saat 18.30\'da Haşim İşcan Kültür Merkezi fuayesinde ateş dansı, sihirbaz ve tahta ayak gösterisiyle başlayacağını belirten Alpay Aksum, aynı gün saat 20.00\'da ise İstanbul Devlet Tiyatrosu\'nun \'Günün Çorbası\' adlı oyunu sahneleyeceğini kaydetti.

Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali\'nin bir marka olmayı başardığını belirten Aksum, \"Biz de devlet sorumluluğu bilinciyle en üst seviyeye taşıma çabası gösteriyoruz. Ev sahibi olarak uzun zaman sonra izlenme rekorları kıran oyunumuz \'Windsor\'un Şen Kadınları\'yla festivalde yerimizi aldık. Festivalimiz artık birçok ülkede biliniyor. Başvuru sayısı her geçen yıl artıyor. Bir-iki yıl sonra gelen taleplere tarih vermek zorunda kalacağız. Bu yılki festival için afişlerimiz billboardlara, brandalarımız şehrin uygun noktalarına asıldı, broşürlerimiz dağıtılıyor\" dedi.

12 BİN İZLEYİCİ HEDEFİ

Şimdiden birçok oyunun biletlerinin tükenme noktasına geldiğine değinen Alpay Aksum, \"Her gün 1200 kişi birbirinden güzel dünyaca ünlü oyunları izleyecek. 10 gün sürecek festivali 12 bin kişinin izlemesini bekliyoruz. Antalya\'ya birkaç salon daha kazandırılır ise önümüzdeki yıllarda izleyici sayısı 50 bini aşar\" diye konuştu.

Bu yılki festivale Ankara, İstanbul, Erzurum ve Antalya devlet tiyatrolarının yanı sıra İspanya\'dan Yllana Tiyatrosu, Brezilya\'dan Palyaço Akademisi, Kazakistan\'dan 28 Tiyatro, İtalya\'dan Koreja Tiyatrosu, Gürcistan\'dan Vaso Abashidze Profesyonel Müzikal Komedi ve Dram Tiyatrosu katılacak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi\'nde her akşam saat 20.00\'de başlayacak festivalde 9 tiyatro, 21 temsil ile Antalyalı sanatseverleri bir araya getirecek. Festival kapsamında tiyatro bölümü öğrencileri için de 4 atölye çalışması yapılacak.

FESTİVAL PROGRAMI

17 Mayıs Perşembe: İstanbul Devlet Tiyatrosu (Günün Çorbası)

18 Mayıs Cuma: İspanya Yıllana Tiyatrosu (The Gagfather) ve Antalya Devlet Tiyatrosu (Windsor\'ın Şen Kadınları)

19 Mayıs Cumartesi: İspanya Yıllana Tiyatrosu (The Gagfather) ve Antalya Devlet Tiyatrosu (Windsor\'ın Şen Kadınları)

20 Mayıs Pazar: Erzurum Devlet Tiyatrosu (Kapan) ve Brezilya Palyaço Akademisi (Elveda Ölü Palyaçolar)

21 Mayıs Pazartesi: Erzurum Devlet Tiyatrosu (Kapan) ve Brezilya Palyaço Akademisi (Elveda Ölü Palyaçolar)

22 Mayısı Salı: Ankara Devlet Tiyatrosu (İkinci Katil) ve Kazakistan 20 Tiyatro (Woyzeck)

23 Mayıs Çarşamba : Ankara Devlet Tiyatrosu (İkinci Katil) ve Kazakistan 28 Tiyatro (Woyzeck)

24 Mayıs Perşembe: Ankara Devlet Tiyatrosu (Mehmet Akif) ve İtalya Koreja Tiyatrosu (Çerçeve)

25 Mayıs Cuma: Ankara Devlet Tiyatrosu (Mehmet Akif) ve İtalya Koreja Tiyatro (Çerçeve)

26 Mayıs Cumartesi: İstanbul Devlet Tiyatrosu (Giydirici) ve Gürcistan Vaso Abashidze Profesyonel Müzikal Komedi ve Dram Tiyatrosu (Üç Kız Kardeş)

27 Mayıs Pazar: İstanbul Devlet Tiyatrosu (Giydirici) ve Gürcistan Vaso Abashidze Profesyonel Müzikal Komedi ve Dram Tiyatrosu (Üç Kız Kardeş)



