Antalya'nın içme suyu kaynağında arseniğin arttığı tespit edilmiş

Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda, Antalya Termessos kaynaklarında plansız biçimde kuyu açılması sebebiyle su debisinin azaldığı ve bunun içme suyunun içindeki arsenik miktarını artırdığı tespit edildi.

Raporda, 21 Mart 2018’de Orman ve Su İşleri Bakanlığı, DSİ Hidroelektrik Enerji Daire Başkanlığı’nın yazısına göre, Termessos (Kırkgöz) kaynakları üzerinde izin alınmadan 14 yeni kuyu açıldığı belirtildi. Yazıda, Termesssos bölgesinde yeni açılan 14 kuyu nedeniyle suyun debisinin yaklaşık altı kat düştüğünün yer aldığını kaydeden denetçiler, bu bilginin de eksik olduğunu bildirdi. Denetçiler, bölgede 40 kuyunun bulunduğunu tespit etti.

BirGün'de Burcu Cansu'nun haberine göre 21 Mart 2018 tarihli yazıya atıfta bulunulan raporda, şu ifadeler yer aldı: “Yazıda, bölgede plansız açılan kuyular su debisini azalttığı, ortalama kuyu derinliğinin 100 metre olduğu ve yeni kuyularla bu derinliğin artabileceği vurgulanmıştır. Su temini için kaynakta derinlik artması suyun içinde bulunan arsenik oranını artıran bir neden olduğu da düşünüldüğünde bölgede alınan verilerde Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen arsenik seviyesi aşılmıştır. Bölgeye 8 milyon 195 bin TL tutarında içme suyu paket artırma tesisi yatırımı yapılmıştır.”

Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü yanıtında, artan arsenik miktarını kabul etti ancak bunun sanayi atıklarından kaynaklanabileceğini de savundu.

Halk Sağlığı Uzmanı Cavit Işık Yavuz, “Arsenik kanserojen bir maddedir. Arsenik su ile uzun süreli alındığında kansere, deride yara ve renk değişikliğine, kabuklanmaya, akciğer ve kalp damar hastalıklarına ve diyabete yol açar” dedi.

Anne karnındaki bebeklerin de arsenikten etkilenebildiğine ve gelişim bozuklukları ortaya çıkabileceğine değinen Yavuz, “Ayrıca erken çocukluk döneminde arsenik etkilenimi, kanserler, akciğer hastalıkları, kalp krizleri ve böbrek yetmezliği nedeniyle erken yaşta ölümlere neden olabilmektedir. Bunun yanında arseniğin bilişsel gelişim, zeka ve hafıza üzerine olumsuz etkileri olduğu da gösterilmiştir” diye konuştu.