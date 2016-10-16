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Kültür-Sanat

Antalya Film Festivali'nin ilk filmi ilgi görmedi

800 kişilik salonda yalnızca 80 kişi yer aldı

16 Ekim 2016 21:08

Antalya'da düzenlenen 53'üncü Uluslararası Film Festivali'nin izleyici ile buluşan ilk filmi 'Altamira' ilgi görmedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 53'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Antalya Film Festivali başladı.

Festival kapsamında ilk gösterimi yapılan film olan 'Altamira', Antalya Kültür Merkezi'ndeki (AKM) Aspendos Salonu'nda izleyici ile buluştu. İlk filme sanatseverler ilgi göstermedi. 800 kişilik salonda film izleyenlerin sayısı 80'i geçmedi.

Filmi ABD'li oyuncular Andie Macdowell, George Hamilton ve Esai Morales de izledi.

Gösterimin ardından filmin İngiliz yönetmeni ve aynı zamanda Uluslararası Film Yarışması'nın jüri başkanı Hugh Hudson, seyircilerin ve festivalin direktörü Elif Dağdeviren'in sorularını yanıtladı.

İngiliz yönetmen, 20 yıl aradan sonra sinema filmi çektiğini kaydetti.

Filmi İspanya'da Altamira bölgesinde çektiğini anlatan Hugson, filmin gerçek bir hikayeden oluştuğunu belirtti.

Filmdeki mağaranın zarar görmemesi için ziyaretlere kapatıldığını hatırlatan Hugson, filmin sonradan oluşturulan bir mağarada çekildiğini dile getirdi. Filmde masumiyeti işlediğini belirten yönetmen Hugson, "Masumiyet her zaman gücü korkutmuştur" dedi.

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