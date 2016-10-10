Antalya Film Festivali'nde 'Rengahenk' zamanı

53. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde "Rengahenk" bölümü ile Türk sinemasından yarışma dışı 10 yeni film seçkisi sinemaseverlerle buluşacak.

Festival organizasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 16-23 Ekim tarihleri arasında 53'üncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Film Festivali'nde bu yıl yarışma programlarıyla birlikte Türkiye sinemasının en yeni filmleri yarışma dışı seçkide bir araya geliyor.

Gösterilecek filmler

Rengahenk başlığı ile izleyicilerle buluşacak filmlerin yarışmalı bölümler kadar ilgi çekmesi beklenirken, seçkiden bir film de halk oylamasıyla "Rengahenk İzleyici Ödülü"nün sahibi olacak.

Rengahenk seçkide yer alan 10 film arasında usta yönetmen Reha Erdem'in, 73. Venedik Film Festivali-Ufuklar bölümünde Jüri Özel Ödülü ve 23. Adana Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü alan son yapıtı "Koca Dünya" da özel bir gösterimle seyirci karşısında olacak.



Öte yandan, "Bana Git De" (Yönetmen: Handan Öztürk), "Beginner" (Yönetmen: Burçak Üzen), "Defne'nin Bir Mevsimi" (Yönetmen: Mehmet Öztürk), "Enkaz" (Yönetmen: Alpgiray Uğurlu), "Kıyıdakiler" (Yönetmen: Ramin Metin, Erdem Tepegöz, Alphan Eşeli, Melisa Önel, Barış Pirhasan), "Mezarcı" (Yönetmen: Talip Karamahmutoğlu), "Müthiş Bir Film" (Yönetmen: Emir Khalilzadeh), "Tarla" (Yönetmen: Cemil Ağacıkoğlu), "Yağmurlarda Yıkansam" (Yönetmen: Gülten Taranç)" filmleri seçkide yer alacak.