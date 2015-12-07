Antalya Film Festivali'nde "rakı" sansürü

Uluslararası Antalya Film Festivali’nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan Nadir Sarıbacak’ın barış talep eden konuşması A Haber tarafından sansürlendi.

Diken’in haberine göre Sarıbacak, teşekkür konuşmasında “Hasbihal etmek istiyorum. Çok kısa, 30 saniye… Memleketle ilgili dertlerim var. Bu filmden de (Sarmaşık) hareketle, çok güzel arkadaşlarım var benim. Farklı dilden, dinden, ırktan, meşrepten, mezhepten ve hepsini aşk derecesinde seviyorum. Ve bizi ancak kardeşlik ve muhabbetin kurtaracağına inanıyorum. Muhabbet… gerçekten. Belki bir duble rakı ya da bir demlik çay. Muhabbet kurtaracak bizim dertlerimizi” ifadelerini kullandı.

Bu sırada A Haber’de salonun dışarından görüntüsü verilmeye başlandı. Başarılı oyuncu “Çünkü vücudun organları gibiyiz. Kulağın ağıza, elin ayağa muhalif olamayacağına göre, kesildiği zaman bütün vücut acıyacağına göre… Kader bağlılığımız var memlekette” diye devam ederken ses de kesilerek konuşmanın devamı sansürlendi.

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