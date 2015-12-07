Antalya Film Festivali'nde 'Sarmaşık' rüzgarı

1 haftalık gösterimlerin ardından bugün sona eren 52. Uluslararası Antalya Film Festivali olarak düzenlenen festivalinin ödül kazanan isimleri belli oldu. Sunuculuğunu Oktay Kaynarca’nın yaptığı gecede, "Sarmaşık" en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi senaryo, en iyi erkek oyuncu kategorilerinde ödülleri toplayarak 4 dalda Altın Portakal’ın sahibi oldu.

Ulusal kategoride en iyi film “Sarmaşık' filmi seçilirken, uluslararası kategoride ise en iyi film “Taşa Yazılmış Hatıralar” oldu. Uluslararası kategori de en iyi kadın oyuncu Alba Rohrwashers seçilirken, en iyi erkek oyuncu da Kalandar Soğuğu filmindeki rolüyle Haydar Şişman oldu.

Yaşam Boyu Onur Ödülü ise Vanessa Redgrave’a verildi. Redgrave’ya ödülünü Antalya Valisi Muammer Türker ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel birlikte verdi. Redgrave, ödülden dolayı çok memnun olduğunu belirterek, sözlerini Türkçe “Teşekkürler” diyerek tamamladı.

Altın Portakal Emek Ödülü'nü alan Sonay Kanat, ödülünü Selda Alkor’un elinden alırken gözyaşlarını tutamadı. Kanat, ödülünü beraber çalıştığı tüm arkadaşları adına aldığını söyledi. Alkor da, “Bizlerde bir emekçiydik ve o emekle 52’nci yıla kadar geldik. Biz bu işi gönülden severek yaptık. Bu bizim festivalimizdi. Bugün belki portakalımız kalktı ama belki çok uluslararası olur” dedi.

Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise Franco Nero'ya verildi. Bir filmde Atatürk’ü oynamasının istendiğini anlatan Nero, bunun güzel bir hayal olduğunu söyledi.

100 bin TL’lik Antalya Film Destek Fonu Ödülü, “Kar” projesi ile Emre Erdoğdu’nun oldu. Senarist Erdoğdu, “Senaryo kağıt üzerinde bir anlam ifade etmez. Senaryo bir hayaldir, siz bir hayali ödüllendirdiniz. Biz seneye bu hayalle sizleri buluşturacağız” dedi.

En İyi Film: “Sarmaşık” filmi.

En İyi Yönetmen: “Sarmaşık” filminin yönetmeni Tolga Karaçelik.

En İyi Senaryo: “Sarmaşık” filmi.

En İyi Kadın Oyuncu: Kalandar Soğuğu filmindeki rolüyle Nuray Yeşilaras.

En İyi Erkek Oyuncu: “Sarmaşık” filminden Nadir Sarıbacak.

En İyi Müzik: “Rüzgar’ın Hatıraları” ve “Kalandar Soğuğu” olmak üzere iki filme birden verildi.

İzleyici Ödülü: “Kümes” filmi.



Uluslararası yarışma kategorisinde ödül alan isimler ve filmler de şöyle:



En İyi Film: “Taşa Yazılmış Hatıralar” filmi.

En İyi Yönetmen: Hussein Hassan.

En İyi Senaryo: “Kayıp Kızlar” filmi.

En İyi Kadın Oyuncu: Alba Rohrwashers.

En İyi Erkek Oyuncu: Kalandar Soğuğu filminden Haydar Şişman’ın oldu.

En İyi Müzik: “Kuşatılmış” filmi.

İzleyici Ödülü: “Rüzgarın Hatıraları” filmi.