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Kültür-Sanat

Antalya Film Festivali ünlü yıldızları ağırlayacak

'Altın Portakal Onur Ödülü' bu sene Fransız oyuncu Audrey Toutou'ya verilecek

10 Ekim 2016 17:57

53. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin bu seneki 'Altın Portakal Onur Ödülü' Fransız oyuncu Audrey Toutou'ya verilecek. 

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 16- 23 Ekim tarihleri arasında festival dünya sinemasını yıldızlarını konuk edecek. Gerard Depardieu'dan sonra Audrey Tautou'nun da geleceği festivalde, Fransa'da yaşayan Vietnamlı yönetmen Tran Anh Hung'un yönettiği 'Sonsuzluk/Éternité' adlı epik filmin gösterimi de sinemaseverlerle buluşacak.

'Bisikletçi' ile Venedik Film Festivali'nde 'Altın Aslan' kazanan Tran Anh Hung, 19'uncu yüzyıl sonundan 20'nci yüzyıl sonuna dek uzanan süreçte bir ailenin kadınlarının öyküsünü anlattığı 'Sonsuzluk' adlı filmini, Alice Ferney'in 'Dulların Zarafeti' adlı kitabından uyarladı.

 

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