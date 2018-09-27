Antalya Film Festivali kortejinde yıldız yağmuru

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 55\'inci Uluslararası Antalya Film Festivali, 29 Eylül Cumartesi günü, festivalle özdeşleşen geleneksel kortejle başlayacak. Ünlü sanatçıların katılımıyla kortejde yıldız yağmuru yaşanacak.

Uluslararası Antalya Film Festivali, 29 Eylül- 5 Ekim tarihleri arasında 55\'inci yıla özel 55 filmle sinemaseverlere kapılarını açacak. Sinemanın kalbinin attığı festival, Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin ev sahipliğinde düzenlenecek geleneksel kortejinde, sinema ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızları Antalyalılarla buluşacak.

IŞIKLAR\'DA SON BULACAK

Festivalle özdeşlemiş bir etkinlik olan geleneksel kortejde bu yıl da yıldız yağmuru yaşanacak. Kortej, Türk sinemasının ve televizyon dünyasının seçkin konuklarını Antalya halkıyla buluşturacak. Cumartesi günü saat 15.30\'da Cam Piramit önünden başlayacak kortej yürüyüşü, Yüzüncü Yıl, Anafartalar (Güllük) Caddesi, Cumhuriyet Meydanı güzergahı üzerinden devam edip, Işıklar Caddesi\'nden sonra Fevzi Çakmak Caddesi\'nde son bulacak.

KARNAVAL HAVASINDA KORTEJ

6 kilometrelik kortejde festivalle yaşıt klasik otomobiller, kortej TIR\'ları, gezi otobüsleri ve festival temalı, özel tasarımlı araçlar yer alacak. Festival bando takımı, DJ performansı ve ünlü film karakterlerinin maskotlarıyla renklenecek kortej, Antalya\'da festival havası estirecek. Kortejin ardından yıldızlar, açılışın düzenleneceği Cam Piramit\'e geçecek.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Festival kapsamında iki Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi, dünyaca ünlü Macar yönetmen Bela Tarr, yönetmen Ferzan Özpetek, sinemada 20\'nci yılını kutlayan Cem Yılmaz, Terminatör 3 filminin yıldızı Kristinna Loken, ABD\'li oyuncu Eric Roberts gibi çok sayıda tanınmış sanatçı Antalya\'da olacak.



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