Antalya Film Festivali filmleri açıklandı

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da bu yıl 21-27 Ekim tarihleri arasında 54\'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Film Festivali\'nin resmi seçkisinde yer alan 13 film açıklandı. Aida Begic\'in \'Never Leave Me\' filmi ile başlayacak seçki, Dorota Kobiela ve Hugh Welchman\'ın \'Loving Vincent\' filmiyle sona erecek.

Uluslararası Antalya Film Festivali\'nin Artistik Direktörü Mike Downey, festivalin resmi seçkisinde yer alacak 13 filmi açıkladı. Bu yılki resmi seçkide 13 ülkeden kurgusal ve belgesel uzun metraj filmler yer alırken, iki film dünya prömiyerini Antalya\'da yapacak. Festivalde yeni filmler arasında, Saraybosnalı yönetmen Aida Begic\'in tamamı Türkiye\'de çekilen Türkiye-Bosna ortak yapımı filmi \'Never Leave Me\' yer alıyor. Şanlıurfa\'da travmatik geçmişlerinden kurtulmaya, hayatlarına yeniden anlam bulmaya çalışan iki Suriyeli yetim erkek çocuğun öyküsünü konu alan film, dünyanın en saygın kadın sinemacılarından birinin imzasını taşıyor. \'Never Leave Me\', Antalya Film Festivali\'nin 21 Ekim\'de açılışını yapacak.

Seçkide yer alan filmler arasında Meksikalı yönetmen Michel Franco\'nun 2017 Un Certain Regard Jüri Özel Ödüllü, bir genç kızla uzun zamandır görüşmediği ve kızının 17 yaşında hamile kaldığını öğrendiğinde onun hayatına yeniden giren annesi arasındaki ilişkiyi konu alan filmi \'April\'s Daughter\', Akademi Ödülü sahibi Fransız yönetmen Michel Haznavicius\'un yönetmen Jean-Luc Godard ve genç oyuncu Anne Wiazemsky arasındaki ilişkiyi konu alan filmi \'Redoutable\', Türk yönetmen Andaç Haznedaroğlu\'nun ilk Türkiye-Ürdün ortak yapımı olan ve savaşta yıkıma uğrayan şehrinden kaçan bir Suriyeli kadını konu alan \'Misafir\', İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof\'un 2017 Un Certain Regard Ödülü sahibi, yolsuzluk ve adaletsizlik temalı filmi \'A Man of Integrity\', Amerikalı yönetmen Sean Baker\'ın 6 yaşındaki erken gelişmiş bir çocuğun bir yaza yayılan hikâyesini konu alan ve yönetmenin ödüllü filmi Tangerine\'ın ardından çektiği \'The Florida Project\', Çinli sanatçı Ai Wei Wei\'nin küresel göçmen krizini ele aldığı \'Human Flow\', Çinli yönetmen Vivian Qu\'nun bir otelde orta yaşlı bir adamın saldırısına uğrayan iki kız öğrenciyi konu alan \'Angels Wear White\', Naomi Kawaski\'nin 2017 Cannes Film Festivali\'nde Ekümenik Jüri Ödülü\'nü alan, görme duyusunu kaybetmekte olan bir fotoğrafçıyı konu alan \'Radiance\', Ana Urushadze\'nin aile hayatıyla yazma tutkusu arasında seçim yapmak zorunda kalan bir kadının öyküsünü konu alan Gürcistan yapımı filmi \'Scary Mother\' ve yönetmen Ender Özkahraman\'ın görünüşü değiştirmek isteyen bir kadınla ilgili aile draması \'Zor Bir Karar\' filmleri bulunuyor.

Finlandiyalı yönetmen Aki Kaurismaki\'nin 2017 Berlin Film Festivali\'nde \'Gümüş Ayı\' ödülünü alan, göçmen krizine bir gezgin satıcı ve restoran işletmecisinin gözünden kendine özgü bir bakış getiren komedi-drama filmi \'The Other Side of Hope\' ise festivalde yarışma dışı gösterilecek. 7 gün sürecek festival, 27 Ekim\'de Dorota Kobiela ve Huch Welchman\'ın, Hollandalı post-empresyonist ressam Vincent van Gogh\'un yaşamını ve gizemli ölümünü konu alan merakla beklenen animasyon filmi \'Loving Vincent\' ile kapanacak. Film, bu yılki Annecy Film Festivali\'nde İzleyici Ödülü\'nü kazanmıştı.

7 ÖDÜL

Tüm yarışma filmleri, En İyi Film (50 bin euro), En İyi Yönetmen (25 bin euro), En İyi Kadın Oyuncu (25 bin euro), En İyi Erkek Oyuncu (25 bin euro), Behlül Dal Ödülü, Jüri Özel Ödülü ve Dr. Avni Tolunay Ödülü (İzleyici Ödülü ) (10 bin euro) olmak üzere toplamda 7 ödül için yarışacak.

Antalya Film Festivali Artistik Direktörü Mike Downey, küresel göçmen krizi ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin günümüzün en önemli sorunlarından ikisi olduğunu belirterek, \"Elbette küratörlüğünü yaptığım bu ilk seçkinin bu durumu yansıtması son derece doğal. Sinema, içinde yaşadığımız dünyanın bir yansımasıdır. Ve biz de bu seçkide gerek yerel gerek küresel anlamda zamanımızı yansıtmaya çalıştık. Festival aynı zamanda yeni kuşak sinemacılar için bir kuluçka merkezi olarak işlev görmeyi amaçlıyor. Bu amaçla festival, Türkiye sinemasının büyük ustalarını takdir ederken, bugün Türkiye\'de üretilen en iyi uzun metraj filmleri seçkisine alarak ve dünya sinemasındaki eşdeğerleriyle yan yana yarıştırarak Türkiye film endüstrisinin dünya sinemasıyla eşit düzeyde yarışmasını ve uluslararası sahnede hak ettiği onurlu yeri almasını sağlıyor.\"



