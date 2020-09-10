Antalya'da nikâh törenlerine kamu görevlisi zorunluluğu getirildi

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Covid-19 vakalarının engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşülmesi amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplandığı belirtildi.

Toplantıda, düğün, nişan, sünnet düğünü, kına gecesi gibi vatandaşların kalabalık şekilde bir araya geldikleri etkinliklerle ilgili ek tedbirler alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nikâh merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikâh törenlerinden, 48 saat önce bağlı bulunan polis merkezi veya jandarma karakoluna yazılı başvuruda bulunulması gerekiyor. Başvuruyu alan kolluk biriminin öncelikle kendi kurumundan, bu mümkün olmuyorsa kaymakamlık vasıtasıyla diğer kurumlardan her düğün veya nikâh merasimine en az bir kamu görevlisinin görevlendirilmesinin sağlanarak, denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesi kararı alınmıştır."

Açıklamada, kararlara uymayan vatandaşlara idari para cezası verileceği ve haklarında gerekli işlemlerin başlatılacağı ifade edildi.