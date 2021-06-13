Antalya'da kayıp kampçı 21 gündür aranıyor

Antalya'ya tatil için giden ve kampta kaybolan Mustafa Yıldırım’ı (60) arama çalışmaları sürüyor. Çalışmaların 21'inci gününde de Yıldırım'ın izine rastlanmadı.



Antalya'nın Kemer ilçesi Ulupınar Mahallesi'ndeki Çıralı kamp alanında tatilini geçiren Mustafa Yıldırım,

24 Mayıs'ta fotoğraf çekmek için dağlık alana gitti. Yıldırım'dan bir daha haber alamayan ve telefonla da ulaşamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi.

Yıldırım'ın bulunması için başlatılan arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinden 7, İHH İnsani Yardım Vakfı’ndan 21, AKUT Arama Kurtarma Derneği’nden 9 ve AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan 4 kişi tarafından Maden Koyu'ndan başlayan aramalar Tekirova Mahallesi ve Kumluca ilçesine doğru uzandı. Şu ana kadar yapılan aramalarda ise Mustafa Yıldırım'ın izine rastlanmadı. (DHA)