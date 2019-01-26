Antalya'yı hortum vurdu: 100 dönüm sera yıkıldı; havalimanında uçuşlar rötar yaptı

Antalya'nın Salur Mahallesi'nde etkili olan yağış ve hortum, seralar ile tarım arazilerine zarar verdi. Hortum nedeniyle Suriyeli oldukları belirtilen 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Öte yandan olumsuz hava durumu havalimanındakilere de zor anlaş yaşattı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, havalimanını vuran hortumda 12 kişinin yaralandığını kaybetti.

Kumluca'ya bağlı Salur Mahallesi'nde etkili olan hortumun Finike ilçesinin Hasyurt Mahallesi yakınlarında Finike Belediyesi'ne ait piknik alanında başladığı belirlendi. Hasyurt Mahallesi'nde çok sayıda seraya zarar veren ve enerji nakil hatlarını koparak hortumun Salur'a doğru ilerlerken şiddetini artırdığı, burada da çok sayıda sera ve portakal bahçesini vurduğu kaydedildi. Hortumun geçtiği bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve ASAT ekibi yönlendirildi. Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven de bölgeye gitti. Hortumun enerji nakil hatlarına da zarar verdiği belirtildi.



Saat 10.30 sıralarında Mavikent ve Beykonak mahallelerinde de yeni hortum oluştu. Hortum bu bölgede de çok sayıda sera ve tarım alanına zarar verdi. Hortum anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hızla ilerleyen hortumun seraların plastik örtülerini uçurduğu ve enerji nakil hatlarını kopardığı görüldü.

"Yaklaşık 100 dönüm sera yıkıldı"

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "İlçemizde önceki gün hortum meydana geldi. Onun şokunu atlatamadan bugün de Salur Mahallemizde hortum meydana geldi. Yaklaşık 100 dönüm sera yıkıldı. Çok şükür can kaybımız yok" dedi.

Antalya Valisi: 12 kişi yaralandı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da incelemelerde bulunmak üzere hortumun vurduğu Antalya Havalimanı'na doğru yola çıktı. Hortum nedeniyle havalimanındaki uçuşlarda yaklaşık 1- 1,5 saatlik rötar yaşandığı bildirilirken, vatandaşları mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyaran Vali Karaloğlu, şunları söyledi:



"Havalimanından gelen ilk bilgide 10 hafif yaralı var. Bir otobüs ve uçağa dayanan bir merdiven. Onur Air'e ait bir uçakta hasar var. Miktarını bilemiyoruz. Aprondaki polis helikopterinin pervanesinde hasar var. Aksu ilçemizde vatandaşın zararları var. O bölgede de hasar tespit çalışmalarını başlatıyoruz."

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Fırtınanın devam ettiğini belirten Vali Karaloğlu, "Vatandaşımızdan ricamız; Antalya Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından anlık olarak Meteoroloji'den gelen uyarıları paylaşıyoruz, vatandaşımız mecbur kalmadıkça, özellikle fırtınanın güçlü olduğu zamanlarda dışarı çıkmamalarını istiyoruz. Lütfen uyarıları dikkati alsınlar. Son 4 gündür tam bir afet yaşadık. 4 günde 5 hortum yaşadık. Daha dikkatli olmalıyız. Vatandaşlarımız ne olur dikkatli olsunlar" dedi.

Vali Karaloğlu, ardından yaptığı açıklamada yaralı sayısının 12 olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i arayarak meydana gelen zararla ilgili bilgi aldığını, talimatlarının olduğunu açıklayan Karaloğlu, Erdoğan'ın yaşanan felaket nedeniyle hem Antalya'ya hem millete geçmiş olsun dileklerini ilettiğini kaydetti.

"Vallaha geliyor"

Antalya Havalimanı'nı vuran hortum, aprondaki otobüste uçağa binmek için bekleyen bir yolcu tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, yolcular "Bu tarafa gelmesin" dedikten saniyeler sonra, otobüse doğru hızla ilerleyen hortumu gören bir kişinin "Vallaha geliyor" diye bağırdığı duyuluyor. Yolcuların çığlıkları arasında otobüsün üzerinden geçen hortumun savurduğu parçalar araca çarparken, çıkan sesler de görüntülerde yer aldı. Bu sırada yolcuların "Cam kırıldı" diye konuştuğu görüntülere yansıdı. Hortumun uçağın hemen yanında duran otobüsü devirdiği görüldü.





Bakan Kurum: 229 binada hasar var

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'daki hortuma ilişkin, Kumluca bölgesinde 2 binanın yıkıldığını, il genelinde 21'i ağır hasarlı 229 binada hasar olduğunu söyledi.

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