Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Antalya'da 229 binada hasar tespiti yaptık

Antalya'daki hortum felaketin ardından açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Antalya'da 229 binada hasar tespiti yaptık" dedi.

Kurum, Antalya'daki hortuma ilişkin olarak açıklama yaptı. "Kumluca bölgesinde 2 binanın yıkıldığını" söyleyen Kurum, il genelinde 21'i ağır hasarlı 229 binada hasar olduğunu aktardı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez den de enerji kesintileri hakkında açıklama geldi. Dönmez "Büyük bir oranda gün içerisinde Antalya'ya enerji vermeye başlayacağız" dedi.