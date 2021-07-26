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Yaşam

Antalya'da 3 buçuk yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

26 Temmuz 2021 13:13

Antalya'da, 3 buçuk yaşındaki Doruk Kibrit, anne-babası kiraya verdikleri villalarında temizlik yaparken havuza düşerek boğuldu.  

Olay, dün akşam saatlerinde Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi'nde meydana geldi. Halil- Esra Kibrit çifti, kiraya verdikleri villalarında temizlik yaptıkları sırada, küçük çocukları Doruk, havuza düştü. Doruk'u merak eden ve aramaya başlayan Esra Kibrit, oğlunu suyun içinde hareketsiz halde buldu. Ailesi tarafından sudan çıkartılan Doruk, otomobille önce sağlık ocağına, ardından hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan kontrolde, Doruk'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Doruk'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Doruk Kibrit’in cenazesi, toprağa verilmek üzere Fethiye'nin Çiftlik Mahallesi'ne götürüldü. (DHA)

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