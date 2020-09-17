"Antalya'da 3,5 ayda vaka sayısında 5 kat artış var!"

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, yılbaşından 10 Eylül'e kadar 1 milyon 883 bin 903 yabancı turistin geldiği Antalaya'da 31 Mayıs’ta 100 vaka görülürken, 15 Eylül’de vaka tespitinin 480’i bulduğunu söyledi. Özer, “Evinde izole durumdaki hastalar takiplerinin yapılmamasından, ilaç gönderilmemesinden, telefonların açılmamasından şikâyetçi ama Bakanlıktan ses yok” dedi.

"Veriler bakanlık ve valilik tarafından gizleniyor" iddiası

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Antalya’daki Koronavirüs mücadelesinin pek çok soru işareti taşıdığını, Sağlık Bakanlığı ve Valilik tarafından verilerin büyük bir titizlikle gizlendiğini iddia ederek, “Şehrin temiz olduğu algısına harcadıkları enerjiyi ortak mücadele için harcasalardı, bugün ne turiste yan gözle bakılırdı ne turizm sermayedarlarına” dedi.

"3,5 ayda vaka sayısında 5 kat artış var!"

Vali tarafından 31 Mayıs’ta nüfus başına düşen vaka sayısına göre Antalya’nın 81’inci il olduğunun açıklandığını hatırlatan CHP’li Özer şöyle devam etti:

“Mayısta günlük görülen vaka sayısı 100 civarındaydı. 1 Haziran’da kısıtlamalar kalktı, turistler gelmeye başladı. Çeşitli kurumlardan aldığımız bilgilere göre, eylül başı günlük ortalama vaka sayısı 350 iken bu sayı 15 Eylül’de 480’i buldu. Yani artık günlük ortalama 500 vaka tespiti yapılmaya başlanmış durumda. Yani 3,5 ayda vaka sayısında 5 kat artış var!”

İddia: İzole olanlara bakılmıyor

Antalya ili genelinde Covid-19 testi pozitif çıkan ve hastanede tedaviyi gerektirmediği için evlerine gönderilen hastalardan çok sayıda şikâyet aldığını belirten CHP’li Özer, “Durumu hafif ve orta seyirde olduğu için evlerine gönderilenler izolasyon süresince kontrol edilmediklerini, kendilerine ilaç gönderilmediğini ve acil durumlar için verilen telefon numarasına ulaşamadıklarını söylüyorlar. Belli ki durumu daha ağır hastalarla ilgileniliyor ve evdeki hastalara vakit ayrılamıyor” diye konuştu.

"Hekimler ve sağlık çalışanları hastalara yetişemiyor"

Özer şu ifadelerde bulundu:

“Antalya şehir merkezinde yaklaşık 300 aile hekimi var. Her birinin ortalama hasta sayısı 15 ise filyasyonda en iyi ihtimalle 4 bin 500 hastanın takibi yapılıyor demektir. Hastaların iddiaları göz önünde bulundurulduğunda anlıyoruz ki, hekimler ve sağlık çalışanları hastalara yetişemiyor ama bu durumun muhatabı onlar değil. Bu durumun muhatabı ve sorumlusu Sağlık Bakanlığı’dır, salgını yönetemeyen hükûmettir!"

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"Ülkelerine dönerken yapılan testlerde ortalama 10-15 turistte pozitif sonuç görülüyor"

En büyük riske sahip Rusya’dan da başta olmak üzere Antalya’ya 2 milyona yakın turistin geldiğini hatırlatan Özer, girişte hiç kimseye test yapılmazken ülkelerine dönerken yapılan testlerde ortalama 10-15 turistte pozitif sonuç görüldüğüne dikkat çekti. Özer, “Keşke salgın kurallarına uygun turizm yapılsaydı” diyerek ekledi:

"Belli ki Sağlık Bakanlığı gizliliği korumak için sağlık çalışanlarında büyük bir baskı kurmuş"

“Vaka artışının sadece turistlere bağlanması elbette çok doğru değil. Düğünler, bayram kutlamaları, yazlıkçılar ya da mevsimlik tarım işçilerinin de etkisi olabilir ama kesin olan, durum sunulandan kesinlikle daha ciddi. Dün İl Sağlık Müdürlüğü çalışanların yıllık ve ücretsiz izinlerini durdurdu, 65 yaş üstünün sokağa çıkma saatleri yeniden düzenlendi. Yani turizm kenti Antalya’da durum vahim demek istemiyoruz ama resmi veriler açıklanmadığı sürece kendi tespitlerimiz üzerinden yorum yapmaya devam edeceğiz. Belli ki Sağlık Bakanlığı gizliliği korumak için sağlık çalışanları üzerinde büyük bir baskı kurmuş vaziyette. Valiliğin ise zaten ağzını bıçak açmıyor. Umarız bu gizli saklı yürüttükleri mücadele, hastalığın Antalya’daki tüm bacaları sarmasına neden olmaz.”