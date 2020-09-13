Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı 2 milyona yaklaştı

Antalya'ya, yılbaşından 10 Eylül'e kadar 1 milyon 883 bin 903 yabancı turist geldi. İlk sırada ana pazar Rusya, ikinci sırada Ukrayna, üçüncü sırada ise Almanya yer alıyor.

AA'nın haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında güvenli ve sağlıklı turizm hizmetinin verildiği Antalya'da, özellikle ağustos ve eylülde turist yoğunluğu arttı.

'Yaz sezonu kasım-aralık aylarına sarkabilir'

Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay, "Sağlıklı turizm, Rusya ile Türkiye, Almanya ile Türkiye ve İngiltere trafiğinin açılmasında önemli bir etken oldu. Belli ki insanların aylarca evlerde kalmaktan dolayı tatile olan özlemleri çok yüksek. Antalya'ya, özellikli Rusya, Ukrayna, Almanya, İngiltere, Polonya gibi ülkelerden yoğun trafik oldu. Otellerimiz açıktı, hazırlıklıydı. Sertifika programlarına uymak için ellerinden geleni yapıyorlar. Turizmdeki bu hareketlilik önümüzdeki aylarda da devam edecek hatta yaz sezonu kasım ve aralık aylarına doğru sarkacak diye bekliyorum” diye konuştu.

Türkiye'nin "12 ay, 4 mevsim ve 365 gün turizm yapılan bir ülke" sloganı olduğuna işaret eden Kınay, özellikle Antalya'nın yılın 12 ayında rahatlıkla ziyaret edilebileceğini ifade etti.

Antalya için kışın futbol ve golf takımlarının bu yıl daha önemli olacağını belirten Kınay, "Türkiye'ye gelen turist sayısı 10 milyonu aştı. Antalya'da gelen 2 milyona yaklaştı. Pandemi döneminde bunlar önemli. Türkiye'ye bu sene 15 milyon turist bekliyoruz" dedi.